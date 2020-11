„Eine besondere familiäre Bedeutung“

Hemer. Baumpaten gesucht! In Hemer gibt es bisher sieben neue Bäume, die Baumpaten haben.

Ein Herzenswunsch, der Umweltschutzgedanke und auch eine schöne Geschenkidee – es gibt viele Gründe, Baumpate in Hemer zu werden. Auch in der Felsenmeerstadt gibt es sieben neue Bäume, die dank Paten einen Platz im Stadtgebiet gefunden haben.

Stolz und auch durchaus ein wenig berührt hält auch Bürgermeister Christian Schweitzer die kleine Platte in den Händen, die an die kleine Stele vor dem Baum angebracht wird. Auf der Platte der Name der Baumpatin: Es ist Louisa, die Tochter von Ann-Christin und Christian Schweitzer. Noch wird die Zweijährige nicht verstehen, dass sie jetzt eine Baumpatenschaft hat, aber das wird nicht mehr lange dauern. „Es ist natürlich auch ein kleiner Beitrag für den Umweltschutz, abgesehen von der schönen familiären Bedeutung“, sagt Hemers erster Bürger, der auf viele Nachahmer hofft. Es handelt sich um einen Lederhülsenbaum, eine Gledizie, die klima- und trockenheitresistenter ist als viele andere Bäume. So erklärt es Eckehardt Schröder von den Stadtbetrieben Iserlohn-Hemer. „Wir haben für Hemer zwölf verschiedene Baumarten herausgesucht, die nicht höher als 15 Meter werden und deren Krone durchschnittlich sechs bis sieben Meter hat“, erläutert Eckehardt Schröder.

Den Patenbaum direktin der Nachbarschaft

Auch an der Parkstraße ist am Donnerstag ein neuer Baum in die Erde gekommen. In diesem Fall ist es ein Eisenholzbaum. Die Patenschaft für den Baum, der sich in die Reihe der Plananen eingliedert, hat die Familie Schönfelder-Seyock übernommen. Die Idee stammte von Papa Holger, der auch gerne beim Setzen des Baume dabeigewesen wäre, aber beruflich verhindert war. Seine Frau Ilona und Tochter Sophia (6) waren sehr aufgeregt und immer noch begeistert von der Idee, eine Patenschaft für einen Baum zu übernehmen. „Wir kommen aus Hemer, wohnen hier in der Nähe und fühlen uns verbunden mit der Stadt. Immer wenn hier ein Baum gefällt wird, tut es schon weh“, sagt Ilona Schönfelder. Sophia packt direkt mit an und hilft beim Schrauben und Schaufeln.

Auch Rianne und Michael Heilmann haben sich dazu entschlossen, die Patenschaft für einen Baum im Hemeraner Stadtgebiet zu übernehmen.

Mongolische Lindefür Familie Heilmann

Die Mongolische Linde Am Sinnerauwer wurde bereits im April gesetzt, und beide haben gar nicht lange darüber nachgedacht. Der Baum sei verwurzelt in der Erde und die Familie Heilmann mit ihren drei Kindern in Hemer auch, so Rianne Heilmann . „Zudem ist es ein Symbol der Nachhaltigkeit“, sagt sie, und der frühere Bürgermeister Michael Heilmann fügt hinzu: „Zu einer gesunden Stadt gehören auch gesunde Bäume. Zudem freut mich der Gedanke der Bürgerbeteiligung bei der Gestaltung der Stadt.“

Wer Interesse hat, eine Baumpatenschaft zu übernehmen, kann sich an an die Stadtbetriebe wenden. Ansprechpartner sind Ulrich Muschiol ( 02371/2172850 ) und auch Eckehardt Schröder ( 02371/2172839 ). Privatleute, Vereine, Parteien, Schulen und Klassen zahlen 300 Euro für die Patenschaft, Unternehmen sind mit 500 Euro dabei.