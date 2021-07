Eine Hemeraner Bürgerurkunde für den Kampf gegen die Fluten

Hemer. Hemeraner danken der Feuerwehr vielfältig für den Hochwassereinsatz. Die Kameraden freuen sich über die Anerkennung.

„Als Bürger der Stadt Hemer möchte ich hiermit Danke sagen, denn was die Rettungskräfte Tag für Tag leisten, ist mehr als bemerkenswert, insbesondere in diesen Tagen dieser besonderen Naturkatastrophe. Sie gehen dorthin, wo die in Not geratenen Menschen Hilfe benötigen, auch unter Einsatz des eigenen Lebens. So gedenken wir auch den Feuerwehrmännern, die in diesem Einsatz ihr Leben verloren haben in einem stillen Moment“. Diese Inschrift trägt eine gerahmte Urkunde, übergeben von einem Hemeraner Bürger an die Feuerwehr. Die Urkunde ist das wohl eindrucksvollste Beispiel für den vielfachen Dank an die Rettungskräfte. Sie wird im Foyer einen Ehrenplatz erhalten.

180 Feuerwehrfrauen und –männer, davon 60 aus anderen Kreisen, waren bei dem Hochwasser in Hemer bei 226 Alarmierungen im Einsatz. Schon an den Einsatzstellen haben die Feuerwehrleute den Dank der Bürger erfahren. Obwohl die Einsatzverpflegung intern gesichert ist, bestellten Bürger Pizzen, brachten Suppen vorbei oder Kaltgetränke. Vielen tat es leid, wegen des Stromausfalls nichts Warmes anbieten zu können. Auf dem Hammer hat ein Passant eine Tüte voller Cheeseburger ins Löschfahrzeug gereicht, erinnert sich der stellv. Wachenleiter Peter Böckelmann.

Dankeschön im Namenaller Feuerwehrleute

Auch Tage nach dem Einsatz klingelten Bürger auf der Wache an, brachten Kuchen und Torten. „Wegen der Menge mussten wir manches einfrieren. Es war ganz große Klasse“, sagt Feuerwehrsprecher Andreas Schulte: „Es tut uns Feuerwehrleuten auch gut“. Im Namen aller Kameraden bedankt sich die Feuerwehr Hemer herzlich für die Anerkennung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer