Eine Hiobsbotschaft auch für die Gastwirte

Jetzt ging es doch viel schneller als befürchtet. Mit Überschreiten des Inzidenzwertes von 50 gilt auch in Hemer die Gefährdungsstufe 2. Die Zahl der Infizierten ist in der Felsenmeerstadt um zwei auf 21 gestiegen, kreisweit gibt es 61 neue Coronanachweise. Dadurch, dass vor allem für Schüler der Europaschule die 14-tägige Quarantäne ausgelaufen ist, hat sich die Zahl der Kontaktpersonen unter Quarantäne auf 58 reduziert. Das Erreichen des 7-Tages-Inzidenz von 53 hat erhebliche Konsequenzen für Feiern, Vereinstreffen und Gaststätten. Vor allem letztere sehen die erneuten Corona-Beschränkungen als „Katastrophe“ und fürchten vielfach um ihre Existenz.

Für fünf Städte hat der Märkische Kreis jetzt Zonen für eine Maskenpflicht im Freien festgelegt. Hemer befindet sich nicht darunter. „Wir sehen keine Flächen, auf denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann“, teilt die Stadtverwaltung mit. Für die „Gefährdungsstufe 2“ hat das Land NRW folgende Vorgaben gemacht: Veranstaltungen und Versammlungen sowie Kongresse sind ab dem vierten Tag nach der Feststellung der Gefährdungsstufe mit mehr als 100 Personen unzulässig, wenn nicht drei Tage vor der Veranstaltung ein Hygiene- und Gesundheitskonzept bei der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde vorgelegt wurde; auch mit einem solchen Konzept sind Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen im Freien oder mehr als 250 Personen in Innenräumen unzulässig.

Für Lichtgarten noch1000 Tickets verkauft

In Hemer trifft diese Einschränkung aktuell ausschließlich den Sauerlandpark. Bis einschließlich Sonntag sind für den Lichtgarten täglich 1000 Karten verkauft. Ob die Reduzierung auf 500 bereits ab heute gilt, hat viele Fragen aufgeworfen. Wie soll die Hälfte der Kartenbesitzer nach Hause geschickt werden? Eine Entscheidung teilten Sauerlandpark oder Märkischer Kreis bis gestern nicht mit.

Das Ausgehen und Feiern wird weiter eingeschränkt. Der Betrieb gastronomischer Einrichtungen und der Verkauf alkoholischer Getränke ist von 23 Uhr bis 6 Uhr unzulässig. An Festen aus herausragendem Anlass (Hochzeiten, runde Geburtstage) außerhalb einer Wohnung dürfen laut Verordnung höchstens zehn Personen teilnehmen. In der Öffentlichkeit dürfen sich außerhalb von Familien und Personen zweier Hausstände nur noch Gruppen von höchstens fünf Personen treffen.

Wirtin vom „Pirates Boo“klagt gegen Sperrstunde

Gegen die NRW-weite Sperrstunde für Restaurants und Kneipen in Risikogebieten sind am Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster weitere Eilanträge eingegangen. Nach Angaben eines Gerichtssprechers haben sich Gastronomen aus Bochum und Duisburg ans OVG gewandt, außerdem für einen gemeinsamen Antrag Wirte aus Essen, Dortmund und Hemer. Heimische Gastwirte rätselten über den Kläger aus Hemer, wir können es beantworten. Es ist Daggy Szlachta, die in Dortmund das „Pirates Boo“ betreibt. „Ich finde es ungerecht, dass die, die penetrant auf die Corona-Regeln achten, auch noch bestraft werden“, sagt sie (ausführlicher Bericht auf der Seite Region).

Die Sperrstunde ab 23 Uhr kritisieren vor allem die Wirte mit überwiegend Thekenbetrieb. „Das bedeutet das Ende“, sagt Theodoros Gentzelis vom Nachrichtentreff. Die acht Wochen Schließung seien schon eine Katastrophe gewesen. Viele Gäste kämen erst ab Feierabend oder nach sportlichen Aktivitäten spät am Abend. In über 30 Jahren vor Ort habe der Nachrichtentreff vieles versucht, aber es laufe vor allem das Abendgeschäft.

Auch die Cityschänke lebt von Nachtschwärmern. „Ab 23 Uhr kommen noch viele Leute“, sagt „Laki“ Karafoulidou. „Wir kämpfen seit März diesen Jahres um unsere Existenz. Wir wollen uns gar nicht beschweren. Wir nutzen unsere Energien, um weiter zu kommen“, schreibt die Cityschänke an ihre Gäste. Neben dem Lockdown hat auch der Ausfall der Herbsttage die Gaststätte hart getroffen, feiern dort doch seit 1999 Hunderte. „Ich weiß gar nicht, was kommt“, sagt „Laki“. „Am Ende wird alles gut und ist es noch nicht gut, dann ist auch noch nicht Ende! Die Show muss weitergehen!“, macht die Familie auf facebook Mut.

Viel härter als die vorgezogene Sperrstunde trifft die heimischen Gastronomen aber die Personenbeschränkung. „Viel schlimmer ist, dass in NRW im Gegensatz zu ganz Deutschland die Fünf-Personen-Beschränkung kommt“, sagt Hans-Joachim Hundt von der Gaststätte „Das Peters“. Es laufe gerade wieder gut, bei nur fünf Leuten werde es für die Gastronomie gefährlich, das könne sie nicht überleben. „Wir leben zu 70 bis 80 Prozent von Tischen mit mehr als zehn Personen“, sagt der Westiger Wirt. Bei unter Zehn dürften viele nicht mehr kommen: Freundeskreise, ehemalige Kegelclubs, Knobelrunden und Stammtische.

Mit einem Festzeltmehr Abstand geschaffen

„Es gibt reihenweise Absagen von Tischen“, beklagt auch Janni Orfanopoulou vom Akropolis. „Es ist eine Katastrophe“, so der Wirt des griechischen Restaurants. Dabei sei durch die beheizten Plätze im Freien und große Abstände schon viel unternommen worden. Weihnachtsfeiern würden im großen Kreis schon gar nicht mehr stattfinden, nun gebe es bereits Absagen für Adventsessen mit Freunden.

„Wir machen und tun, bauen um, geben uns Mühe, von der Gastronomie geht keine Gefahr aus“, kann Marjan Zoksimovski von der Gaststätte Marjans am Hademareplatz die neuen Einschränkungen nicht nachvollziehen. Er hat in dieser Woche im Biergarten ein Zelt aufgestellt, um zusätzliche Plätze auf Abstand und mit viel Luft anbieten zu können. In Hemer gibt es kein Verbot von Heizpilzen, so dass auch für angenehme Wärme gesorgt wird. Desinfektionsmittel, Abstände, Maske, Luftreinigungsgerät und Zelt zählt er als Maßnahmen mit Zusatzkosten auf. „Wir investieren und investieren und wissen nicht, was morgen ist“, so der erfahrene Hemeraner Wirt. Wenn jetzt alle Gäste absagen würden, sei es besser zu schließen, weil dann die laufenden Kosten geringer seien. Noch hofft er aber auf die treuen Gäste und die Zeltnutzung auch im Herbst und Winter.

Hauptversammlung undChorproben gestrichen

Die steigenden Coronazahlen beunruhigen auch die Vereine, von denen erst ein kleiner Teil wieder zu Versammlungen eingeladen hat. Der BSV Hemer hat seine vom März auf den heutigen Freitag verschobene Jahreshauptversammlung gleich wieder abgesagt. Die Martin-Luther-Kantorei setzt ihre Proben wieder aus. Der MGV Oese hatte erst vor drei Wochen entschieden, wieder unter größter Vorsicht mit den Proben zu beginnen, jetzt wird wieder pausiert. „Diese Entscheidung fällt allen nicht leicht, da die letzten beiden Proben trotz der bisherigen Auflagen sehr harmonisch waren. Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern, deren Familien und Freunden des Gesangs bis dahin weiterhin beste Gesundheit“, teilt MGV-Sprecher Detlef Rombach mit.

Abschließend weist der Märkische Kreis darauf hin, dass bei allen Regelungen der Coronaschutz-Verordnung für den privaten Raum – also das eigene Haus samt Garten oder die eigene Wohnung – in Nordrhein-Westfalen weiterhin der hohe Grundrechtsschutz der Privatsphäre gilt. Die Landesregierung empfiehlt aber dringend die Beachtung der Regelungen auch im privaten Raum – dies schließt ausdrücklich die Empfehlung ein, Kontakte und private Feiern zu reduzieren und möglichst infektionssicher zu gestalten.