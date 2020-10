Eine Künstlerin mit Liebe zum Lebensraum Wald

In eine Schublade lässt sich die Kunst der jungen Künstlerin Diana Lammert wahrlich nicht stecken. Stattdessen präsentierte die Hemeranerin am Wochenende in der PeRo-Kunstkapelle Hemer einen Querschnitt ihres kreativen Schaffens und das ist vielseitig. „Ich kann mich nicht auf einen Stil definieren“, so die eigene Aussage der Künstlerin.

War es früher mehr Gegenständliches, was in ihren Werken zu finden war, konnte sie sich über die Jahre auch mit Abstraktem anfreunden. Und so trug ihre Ausstellung am Tag der Deutschen Einheit sowie am Sonntag auch passenderweise den Titel „Im Wandel der Zeit“. Seit sie den Stift beziehungsweise den Pinsel in der Hand halten kann, zeichnet und malt Diana Lammert. Immer schon hat sie die Malerei somit begleitet, richtig intensiv wurde es dann vor sechs Jahren, als Lammert ein Kleingewerbe anmeldete.

Ausgediente Möbel werdendurch Kunst neu aufgewertet

Der Betrachter stellt schnell fest, in den Bildern von Diana Lammert ist viel los. Außerdem begeistert sie der Reiz, mit Farben zu spielen. Meistens verwendet sie bei ihrem künstlerischen Schaffen Acrylfarbe, aber manchmal sind es auch Zeichnungen mit Kohle oder Bleistift. Wer die Bilder betrachtet, erkennt die Vorliebe für den Lebensraum Wald und dessen Bewohner. Aus dieser Liebe heraus hat Lammert auch den Waldkunstkalender herausgegeben, den sie am Wochenende in der PeRo-Kunstkapelle verkaufte. Nicht einfach eine Leinwand nimmt sie für ihre Kunstwerke als Untergrund, sondern es darf auch gerne mal etwas anderes sein.

Holzstücke bemalt sie und auch Möbel verschönert sie mit ihren Kunstwerken. „Es ist oftmals schade, ausgediente Möbelstücke einfach wegzuwerfen, man kann sie doch neu aufwerten“, so Lammert, die Mitglied im Kunstverein Iserlohn ist. In der von Petra und Robert Bluhm zur Kunsthalle umgewandelten alten Friedhofskapelle an der Kantstraße stellte Lammert bereits zweimal zuvor aus, 2018 alleine und im vergangenen Jahr bei einer Gemeinschaftsausstellung des Iserlohner Kunstvereins. Mit Bildern, Deko, Postern, Postkarten, Kleidung, Accessoires, Möbel, Geschenken und mehr lebt Lammert in vielerlei Hinsicht ihre Kreativität aus und zeigt dies auch in ihrer kleinen Galerie „Kunstklitsche DiLa“, die sie diesen Sommer in der Becke eröffnete. Dort an der Mendener Straße 105 öffnet sie jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr die Pforten für Kunstliebhaber.

Am kommenden Wochenende präsentiert sich der Kunstverein Iserlohn mit Bildern seiner Künstler. Die Ausstellung mit dem Titel „Schönes Leben“ ist am 10. Oktober von 15 bis 18 Uhr und am 11. Oktober von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Diana Lammert wird dann im November abermals in der PeRo-Kunstkapelle anzutreffen sein.

Zusammen mit Robin Armbrecht, Sarah Haaf und Moritz Kroll stellt sie bei einer Gemeinschaftsausstellung mit dem Titel „High Contrast“, bei der Digitalkunst und abstrakte Malerei zu sehen sein werden, aus. Dafür öffnet die PeRo-Kunstkapelle am 7. November von 11 bis 19 Uhr und am 8. November von 12 bis 17 Uhr ihre Pforten. Samstags gibt es für alle Kunstliebhaber noch ein besonderes Highlight: Um 17 Uhr wird es eine große Versteigerung zu Gunsten des ökologischen Landkindergartens „Lindenhaus“ geben.