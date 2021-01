Eine lange Leitung für schnelles Internet

Die Glasfaserkabel sind seit Sommer 2020 in der Erde. Seither warten die Unternehmen im Ihmerter Tal auf den Hausanschluss.

Hemer/Kreis „Wir arbeiten mit Hochdruck daran und nehmen immer mehr Tempo auf. Das ist gut so, weil den Bürgerinnen und Bürgern das Thema zurecht unter den Nägeln brennt. Zahlreiche Anfragen dazu, die mich persönlich erreichen, belegen den Bedarf", feiert Landrat Marco Voge den Breitbandausbau im Märkischen Kreis. Doch unter „Hochdruck“ verstehen jene, die seit Jahren auf schnelles Internet warten, wohl etwas anderes. Aktuelles Beispiel ist der Glasfaseranschluss durch das „Regionale Wirtschaftsförderungsprogramm“ (RWP) im Ihmerter Tal. Unternehmer werden seit Jahren und Monaten vertröstet. Dabei sind stabile Internetverbindungen durch den Corona-Lockdown noch wichtiger geworden.

Schon 2015 waren Fördermittel aus dem Regionalen Wirtschaftsförderprogramm (RWP) beantragt worden. Eigentlich hätten die Tiefbauarbeiten für die Kabel laut Realisierungsplan bereits im November 2019 abgeschlossen sein sollen. Erst Anfang 2020 wurde angefangen zu buddeln. Rund 100 Adressen – vor allem Firmen im Ihmerter Tal und direkt angrenzende Privathäuser – sollten Gigabit-Glasfaseranschluss bis ans Grundstück erhalten. Der Fertigstellungstermin Ende März konnte ebenfalls nicht gehalten werden. Nun enden die Kabel seit Ende August 2020 in Häusern und Firmen und es erfolgt kein Anschluss. „Wir warten sehnsüchtig“, sagt der Unternehmer Jochen Koch. Auch Meyer-Leuchten drängt auf den Anschluss, der für Zoom-Konferenzen, Homeoffice und Datenaustausch noch dringender geworden sei. Im Schnitt kommen im Süden Ihmerts nur 7 Mbit an, stundenweise deutlich weniger. „Es tut sich seit Monaten nichts“, beklagt auch Robin Lötters, Geschäftsführer des Drahtwerkes Lötters in Bredenbruch. Bestes Beispiel sei eine unverfüllte Baugrube an der Hellestraße, in der seit Sommer die Glasfaser offen lägen. Für sein Unternehmen sei schnelles Internet essentiell wichtig, denn die zwei Werke in Bredenbruch und Ihmert müssen Daten austauschen. „Wir benötigen manchmal für den Datenmaustausch einen ganzen Tag“, so Lötters. Viel Geduld sei auch an den Heimarbeitsplätzen gefragt. Die Telekom vertröste von Monat zu Monat, berichten die Unternehmer. Nun sei frühestens Februar genannt worden.

Der Kreis berichtet, dass mehr als 940 Unternehmern und Nachfragern in Gewerbegebieten des Kreises der Zugang zu einem gigabitfähigen Glasfaseranschluss ermöglicht worden sei. Tiefbautechnisch seien die ausführenden Baufirmen zu 99 Prozent fertig. „Das bedeutet, dass die Hauptkabeltrassen vor den Grundstücken in den vergangenen beiden Jahren gelegt wurden. Im nächsten Schritt sollen die Hausanschlüsse folgen“, teilt der Kreis mit. Er nennt dafür allerdings keinen Zeitraum. Eigentümer, die sich noch nicht für den Ausbau entschieden haben, können das nachholen. Wichtig dabei: Für die Anbindung an den Hausanschluss auf dem Grundstück erhebt der Netzbetreiber eine pauschale Installationsgebühr in Höhe von knapp 800 Euro.

Kostenlos ist der Anschluss im Bundesförderprogramm 3. Call. Diese Ausbaumaßnahme betrifft Privathaushalte in Stübecken, Riemke, Frönsberg, Bredenbruch, Ihmerterbach und Ihmert. 894 Adressen können schnelleres Internet erhalten und sind in den vergangenen Monaten durch die Telekom angeschrieben worden. „In 2020 haben die Tiefbauunternehmen knapp 140 Kilometer Tiefbau geschafft. Insgesamt umfasst die Maßnahme 1000 Kilometer Tiefbau für rund 44.650 Haushalte bzw. 24.000 Adressen", berichtet Sergej Rudsinski, Breitbandkoordinator des Märkischen Kreises. In Altena oder Nachrodt-Wiblingwerde sind die Tiefbauarbeiten bereits abgeschlossen. Lediglich Hausanschlüsse werden noch montiert, so dass in diesen beiden Kommunen im ersten Quartal 2021 die Buchbarkeit der neuen Tarife ermöglicht werden soll. Mehrere Tiefbauunternehmen arbeiten momentan in Schalksmühle, Halver, Kierspe und Meinerzhagen sowie in Iserlohn und Menden. In Lüdenscheid, Herscheid, Plettenberg, Hemer, Balve, Neuenrade und Werdohl soll der Tiefbau in diesem Jahr beginnen.

Sehr gut sind die Rückmeldequoten in jenen Kommunen, in denen die Eigentümer bezüglich eines vollständig geförderten Glasfaseranschlusses kontaktiert worden sind. Sie liegen zum Teil bei mehr als 90 Prozent, wie zum Beispiel in Altena (90,7 Prozent), Kierspe (94,4 Prozent), oder Meinerzhagen (94,3 %). Für Hemer laufen die Rückmeldungen noch.

Auch Einzellagen sowie Randbereiche außerhalb größerer Ortschaften im Märkischen Kreis kommen beim Breitbandausbau zum Zuge. Für die „weißen Flecken" (sogenannter 6. Call der Bundesförderung Breitband) ist ein Förderantrag beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gestellt und im November 2019 ein Förderbescheid in Höhe von 30 Millionen Euro bewilligt worden. Mit weiteren 27 Millionen Euro vom Land NRW und einem kommunalen Eigenanteil werden die Tiefbauarbeiten auf eine Länge von 1000 Kilometer geschätzt. Mehr als 4300 Privatadressen mit unterversorgten Bereichen hat der Märkische Kreis gelistet, davon 152 Gebäude in Hemer.

Darüber hinaus sollen bei der Breitbandförderung 58 Schulen, acht Krankenhäuser und rund 2200 Gewerbeadressen im Kreis profitieren. „Wir sind ehrgeizig und möchten die europaweite Ausschreibung so schnell wie möglich abschließen, damit das Projekt noch 2021 starten kann", sagt Gigabitkoordinator Sergej Rudsinski. Welches Haus in welchem Gebiet gefördert wird, ist auf der Kreisseite https://www.maerkischer-kreis.de/breitband.php zu sehen.