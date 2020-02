Eine neue Bühne für die Brabeckschule

Landhausen. Der Förderverein und die Sparkassenstiftung spendierten der Brabeckschule eine neue Bühne.

Die Neuanschaffung einer Bühne war dringend notwendig, die alte Bühne hatte ihren Dienst über viele, viele Jahre hinweg geleistet. So war die Freude an der Brabeckschule groß, dass sich der Förderverein und die Sparkassenstiftung zusammengetan und die neue Bühne bezahlt haben. Zweimal wurde sie nun schon getestet, zuletzt an Weiberfastnacht, als die Kinder in der Grundschule am Stübecken ausgelassen Karneval feierten. Insgesamt mussten 3500 Euro in die Hand genommen werden, der Förderverein brachte 2000 Euro auf, 1500 Euro kamen von der Stiftung. Das Bühnensystem kann beliebig gestellt und auch in der Höhe verändert werden, so dass die Kinder in hinteren Reihen bei einer Gesangsaufführung höher stehen, dadurch selbst alles sehen und gesehen werden. Da die Bühne aus vielen Teilen besteht, ist sie transportfähig und kann bei Bedarf in die Klassenräume gebracht werden. „Wir freuen uns, denn die alte Bühne war wirklich durch“, so Schulleiterin Daniela Wittkopf.