Eine Prunkfahne mit viel Symbolkraft

Für viele Mitglieder des CVJM-Posaunenchores war es eine große Überraschung, als sie zur Auftaktveranstaltung ihres 100. jährigen Jubiläums im März die Prunkfahne zum ersten Mal erblickt haben. Nur wenige waren eingeweiht. Chorleiter Peter Michael Westhoff hatte in einer fast dreimonatigen Stickarbeit eine historische Fahne angefertigt. Aufgrund der Corona-Krise gab es bisher allerdings nur zwei offizielle Anlässe, in der die Fahne mal „Luft und Licht“ gesehen hat. Zu einer Runde von Geburtstagsständchen wurde sie vor kurzem aber doch noch einmal herausgeholt.

Obwohl sich die Fahne an den Jünglingsvereinen von vor 100 Jahren orientiert, hatte Peter Westhoff keine wirkliche Vorlage für sein Werk. Fotos oder Bilder waren nicht vorhanden. Dass der Posaunenchor vor 100 Jahren eine Fahne mit sich trug, das belegen historische Quellen.

Alte und historische Elementefinden Platz auf der Fahne

So musste in den Anfangszeiten ein Umzug des Posaunenchores von der Polizei genehmigt werden. Darin steht auch, dass eine Fahne bei einem Pfarrer in Niederhemer abgeholt wurde und danach wieder dort hingebracht wurde. „Das mussten sie sich von der Polizei bestätigen lassen“, erklärt es Peter Westhoff. Auf der Fahne von 2020 finden sich sowohl alte als auch neue Elemente.

„Es soll optisch klar werden, wofür wir stehen und was wichtig ist“, sagt der Chorleiter des Posaunenchores. Auf der Vorderseite und dem höchsten Punkt der Flagge ist ein Kreuz und eine aufgeschlagene Bibel zu sehen. Darunter sind die Worte aufgestickt „Soli deo gloria“ (Gott allein die Ehre). Der Satz ist auch in den Werken verschiedener Komponisten zu finden. Die Abkürzung S.D.G haben, so Peter Westhoff, unter anderem Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel an den Anfang oder das Ende von Partituren gesetzt.

Darunter ist direkt ein neueres Symbol. Das Logo vom Posaunenchor mit der groben Kontur einer Trompete und einer Posaune wurde 2011 entworfen. Es ähnelt der Bläserarbeit im CVJM-Westbund. Umringt wird es von einem Lorbeerkranz anlässlich des 100-jährigen Bestehen des Chores. Um den Kranz herum stehen die Worte „CVJM Posaunenchor Hemer“ und darunter die Jahreszahl 1920, das Jahr, in dem das „Posaunenquintett des Jünglingsvereins“ zum ersten Mal in den Quellen Erwähnung findet.

Die Rückseite der Fahne beherbergt fünf weitere Symbole. Zentral ist das rote Dreieck mit dem schwarzen Balken, das Logo und Symbol des weltweiten CVJM (Christlicher Verein junger Menschen), abgebildet. Oberhalb davon die Lutherrose, ein Zeichen für die Verbundenheit mit der evangelischen Kirche. Das dargestellte Boot mit dem Kreuz und der Aufschrift „Oikumene“ weist aber auch auf die Verbundenheit mit den verschiedenen christlichen Kirchen hin.

Auch die Lyra als antikes Symbol für die Lied- und Dichtkunst findet auf der Fahne ihren Platz. Unten, der Lutherrose gegenüber, findet sich das Wappen der Stadt Hemer. Als Spruch ist über dem Logo des CVJM „Gott ist mit uns am Abend und am Morgen!“ gestickt, ein Zitat aus dem Lied „Von guten Mächten“ des Theologen und Widerstandskämpfers gegen die Nazis Dietrich Bonhoeffer.

Vorher hat der Chor eine gedruckte Fahne genutzt

„Ich kenne keinen Chor im CVJM Westbund, der auch so eine Fahne hat“, sagt Peter Westhoff nicht ohne Stolz. Vorher hatte der Vereine eine Druckfahne mit dem Symbol des Posaunenchores mit sich geführt. Zu besonderen Anlässen soll die Prunkfahne nun herausgeholt werden. Nach der Auftaktveranstaltung zum 100-Jährigen und dem anschließenden Corona-Lockdown gab es davon in diesem Jahr nicht viele.

Bei einem musikalischen Besuch eines Mitglieds des Posaunenchores war die Fahne im Juni mit dabei. „An dem Wochenende wären eigentlich die Italiener gekommen“, verweist Westhoff auf den eigentlich geplanten Besuch des sizilianischen Orchesters Corpo Bandistico „V.Rizza“ am 27. Juni.

Zu einem Ständchen für Elli, Klaus und Klaus-Arno Lemke sowie für Hans Gröning wurde die Fahne vor kurzem zum dritten Mal zu einem offiziellen Termin mitgenommen.

Musikalisch unterwegs waren Mitglieder des Chores in diesem Sommer aber schon öfters. „Wir waren fast jede Woche anstatt der Proben unterwegs“, schildert es Chorleiter Peter Westhoff. Ab Herbst finden die Proben wieder wie gewohnt drinnen statt.