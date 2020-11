Eine weihnachtliche CVJM-Überraschung

Deilinghofen. Der CVJM Deilinghofen veranstaltet in Zeiten der Corona-Pandemie eine tolle Aktion für die ganze Familie.

„Weihnachten zuhause“ unter diesem Motto veranstaltet der CVJM Deilinghofen in Zeiten der Corona-Pandemie eine tolle Aktion für die ganze Familie. In diesem Jahr ist so vieles anders und man weiß noch nicht genau, wie man Weihnachten feiern kann. Damit es trotzdem bei all den Unsicherheiten ein schönes Fest für Familien und Kinder wird, hat sich der CVJM Deilinghofen etwas einfallen lassen. Es wird ein kostenloses Überraschungspaket verschenkt, damit man zuhause auch fröhlich Weihnachten feiern kann.

Paket bis zum 7. Dezember bestellen

Bis zum 7. Dezember haben interessierte Familien aus Deilinghofen und den angrenzten Ortsteilen Apricke, Brockhausen und Riemke die Gelegenheit, das Paket bei der Jugendreferentin Doreen Wahl online per E-Mail an jugendreferentin@cvjm-deilinghofen.de zu bestellen. Das Paket wird dann pünktlich zum Fest ab dem 21. Dezember nach Hause geliefert.

Das Überraschungspaket eignet sich für Familien mit Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren. Es beinhaltet Ideen und Materialien, um trotz aller Umstände zuhause ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest zu feiern. Es gibt etwas zum Basteln, außerdem warten Rezepte, Liturgie und Musik auf die Familien. Die Musik wird in Form einer CD sein, dafür nimmt Doreen Wahl gerade Weihnachtslieder unter anderem mit ihren eigenen Kindern auf.

Die Aktion in Hemers Osten ist nicht einmalig, im ganzen CVJM-Kreisverband gibt es mehrere Gemeinden, die eine solche Aktion anbieten wie beispielsweise Ergste und Arnsberg. Man will gemeinsam möglichst viele Familien erreichen und ihnen die Wartezeit auf die Ankunft des Herrn versüßen. Schließlich steht noch in den Sternen, ob und wie es in diesem Jahr Gottesdienste zum Fest aller Feste geben wird.