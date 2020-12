Eine wunderbare Weihnachtsnacht mit der Maus Leja

Hemer. Der Pastoralverbund verteilt 400 Überraschungstüten an Kinder. Ein Youtube-Familiengottesdienst wird vorbereitet.

Für eine schöne Bescherung sorgt der Pastoralverbund Hemer. Ein engagiertes Team hat 400 Überraschungstüten für Kinder gepackt. Diese Tüten haben einen besonderen Bezug zum Familiengottesdienst an Heiligabend um 15 Uhr auf dem Youtube-Kanal, der zu Hause mitgefeiert werden kann.

Ab Mitte Dezember werden die kleinen Überraschungstüten an Kinder über die katholischen Kindergärten, die Kommunionkinder und in den Kirchen verteilt. In diesen Tüten werden weihnachtliche Überraschungen enthalten sein, die den Kindern und Familien eine Freude machen sollen und die zum Teil auch für den kurzen Familiengottesdienst zu Hause verwendet werden können. Ein Liedblatt für den Online-Familiengottesdienst und ein Malbild sind als Download auf der Homepage zu finden. Außerdem wird auf der Homepage Leja, die kleine Maus zu sehen sein. Sie erzählt von der wunderbaren Weihnachtsnacht. Dies ist eine Weihnachtsgeschichte mit Bildern für kleinere Kinder.

Gemalte Bilder neben den Krippen aufhängen

Alle Kinder lädt der Pastoralverbund zudem ein, Jesus zum Geburtstag ein Geschenk zu bringen. Die Kinder können Bilder für Jesus malen und diese ab dem vierten Advent in die katholischen Kirchen bringen. Die Kirchen sind zu den Gottesdiensten offen und außerdem auch zu den besonderen Öffnungszeiten am Heiligen Abend. Die Bildergeschenke können in die Nähe der Krippe an eine Schnur oder ein Netz gehängt werden. Alle Infos gibt es auf www.pastoralverbund-hemer.de.