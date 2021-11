Einen Mischung aus Jazz und Entertainment in Hemer

Hemer. Daniela Rothenburg und Marc Brenken gastieren bei der Jazzmatinee in Hemer.

Die Jazzmatinee geht am Sonntag, 7. November, in die vierte Runde. Diesmal sind die Jazzsängerin Daniela Rothenburg und ihr musikalischer Begleiter, der Pianist Marc Brenken, zu Gast im Restaurant „ZwanzigZehn“. Gespielt werden drei Sets à ca. 30 Minuten. Einlass ist ab 11 Uhr, Beginn des Konzerts ab 12 Uhr.

„Daniela Rothenburgs Auftritte sind eine ganz eigene Mischung aus Jazz und Entertainment. Ihre ausdrucksstarke Stimme, ihre mitreißende Bühnenpräsenz und ihre subtile Interpretationskunst lassen die glanzvollen Zeiten des ‚Great american songbook‘ wieder aufleben“, schreibt der Veranstalter. Gesanglich ausgebildet in Potsdam und Dortmund singt und swingt Daniela Rothenburg in ihrer charmanten Art nicht nur Jazz Songs der 20er -50er Jahre, sondern hat auch aktuelle Titel, die im Pop-, Latin und Musicalbereich angeordnet sind, im Repertoire.

Rhythmus-Gefühl undsaubere Intonation

Mit rhythmischem Gefühl, stimmiger Phrasierung und sauberer Intonation swingt sie sich entspannt durch die Standards, so die Ankündigung. Höhepunkte in Ihrem Programm seien Cole-Porter-Songs, die für Hildegard Knef mit deutschen Text versehen wurden. So wird aus „I get a kick out of you“ mal schnell „Nichts auf der Welt haut mich um“ oder aus „Lets do it“ „Sei mal verliebt“. Der Pianist und Komponist Marc Brenken ist in der Ruhrgebiets-Jazz-Szene ein Begriff. Er studierte an der Folkwang Hochschule in Essen Jazzpiano und machte sich dann schnell mit seinem Trio einen Namen. „Sein Klavierstil ist von Dynamik und Risikobereitschaft, aber auch von Feinfühligkeit und einem starken Gefühl für Melodien geprägt. Beim Musizieren sind ihm Leidenschaft, klangliche Vielseitigkeit und dramaturgisch geschickte Spannungsverläufe wichtig“, so die Veranstalter. Das Quartett komplettieren wie auch in vorherigen Konzerten der Jazzmatinee Bassist Eric Richards am Kontrabass und Schlagzeuger Andreas Ruhnke.

