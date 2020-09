Hemer. Am Sonntag wird im Gottesdienst in der Ebbergkirche um 11 Uhr die Einführung des neuen Presbyteriums nachgeholt. In den übrigen Kirchen der Gemeinde findet kein Gottesdienst statt. Der festliche Gottesdienst wird besonders musikalisch gestaltet von der Martin-Luther-Kantorei sowie einem kleinen Gesangsensemble des Chores Sing and Praise der Kreuzkirche. Die restliche gottesdienstliche Gestaltung erfolgt durch das Pfarrteam. Für die Besucher gelten die üblichen Schutzbedingungen. Am Platz muss keine Maske getragen werden. In der Ebbergkirche stehen am Sonntag 100 Plätze zur Verfügung. Die Gemeinde ist herzlich eingeladen.