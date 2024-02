Einige Blechschäden bei Verkehrsunfällen in Hemer

Hemer Mehrere Unfälle mit Blechschäden verzeichnete die Polizei am Wochenende in Hemer. Ein Fahrer saß unter Betäubungsmitteln am Steuer.

Auf ein relativ ruhiges Wochenende blickt die Hemeraner Polizei. Einige Sachschäden gab es bei Unfällen. Am Freitagabend touchierte ein 16-jähriger Hemeraner mit seinem „Microcar“ zwei geparkte Pkw an der Lohstraße, wodurch geringer Sachschaden entstand. Am Samstagabend kollidierte eine 34-jährige Hemeranerin beim Ausparken an der Parkstraße mit einem neben ihr befindlichen Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Am Samstag gegen 16.25 Uhr kam es unweit des Forellenhofs Heidermühle zu einem „Spiegelunfall“ im Begegnungsverkehr. Während der 40-jährige Mendener Unfallbeteiligte anhielt, um die Angelegenheit zu klären, entschied sich der Fahrzeugführer einer silbernen Mercedes C-Klasse weiterzufahren. Aus diesem Grund leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer (02372) 90990 melden.

Fahrer unter Betäubungsmitteln am Steuer

Am frühen Sonntagmorgen überprüften die Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 23-jährigen Hemeraner auf der Bahnhofstraße. Da sich die Anzeichen auf einen vorherigen Betäubungsmittelkonsum verdichteten, wurde eine Blutprobe angeordnet und eine Anzeige gegen den jungen Fahrzeugführer gefertigt.

