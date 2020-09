Einkaufspause mit Gesang, Musik und Clown Ati Atze

Hemer. Zum letzten Mal in diesem Jahr hieß es „Samstags in Hemer“ – die neu aufgelegte Veranstaltungsreihe kam gut an.

Mit vollen Einkaufstaschen eine Pause einlegen, der Musik lauschen und mit dem Clown Ati Atze Spaß haben: Die Veranstaltungsreihe „Samstags in Hemer“ macht das auch am vergangenen Samstag in der Hemeraner City möglich. Das Wetter ist zwar eher durchwachsen, Kulturbürochef Martin Hofmann zeigt sich aber angesichts des guten Besuchs in der Stadt erfreut. „Mehr dürfen es auch gar nicht werden“, so Hofmann, der insgesamt ein positives Fazit zieht.

In der Coronapandemie ein wenig Leben in die Stadt zu bekommen, ist angesichts der gesetzlichen Auflagen gar nicht so einfach, aber mit der wiederbelebten Reihe „Samstags in Hemer“ hat die Stadt einen guten Weg gewählt. An drei Samstagen lief das Experiment, die Bürger hielten sich an die Abstandsregeln und konnten so ein schönes Programm erleben. Vergangenen Samstag zeigte der Clown Ati Atze, was er für Tricks auf Lager hat, und die Musikschule stellte verschiedene Sparten ihrer Arbeit vor. Zum einen musizierten Kinder, zum anderen zeigten Schülerinnen der Gesangsklasse von Ursula Schwingel, wie Gesang die Menschen berühren kann.

Jetzt hat die Veranstaltungsreihe den Winter über Pause, ob und wie sie dann 2021 eine Fortsetzung findet, wird noch entschieden.