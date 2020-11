Einmal Fehlalarm und 33 Mal Rettungsdienst

Hener. Sirenengeheul schreckte am am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr die Bürger auf. Der Feuerwehr war ein Feuer gemeldet worden, das sich glücklicherweise aber nicht bestätigte. Zusammen mit dem Löschzug Mitte rückte die Wache zum Verkehrsübungsplatz aus, wo eine riesige Feuerschale die Ursache für den Anruf von Bürgern sorgte. Aus der Ferne hatte es ausgesehen, als brenne die dortige Überdachung.

Zudem war die Hemeraner Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag beim Unfall an der Märkischen Straße im Einsatz und hatte weiterhin jede Menge im Rettungsdienst zu tun. Allein am Samstag wurden auf der Feuer- und Rettungswache 33 Einsätze gezählt.