Einmal über den Kirchplatz für eine Hostie

Deutlich sind in der Kirche St. Peter und Paul die Auflagen zu erkennen, die mit der Öffnung der Kirche in Zusammenhang stehen. Jede zweite Kirchenbank ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt, aufgeklebte weiße Punkte zeigen die Sitzplätze an. Zudem wartet eine Ordnerin mit einer Sprühflasche mit Desinfektionsmitteln am Eingang. Am Dienstag um 9 Uhr hat der erste Gottesdienst in den Zeiten der Corona-Pandemie in der katholischen Kirche stattgefunden. Die evangelische Kirche will voraussichtlich in der kommenden Woche ihre Kirchentore öffnen.

Keine Kirchenlieder zwischen den Gebeten

Gemeindehelferin Simone Müller-Vogel empfängt am Eingang des Gotteshauses die Besucher der Heiligen Messe. Viele von ihnen kennt sie trotz Maske persönlich, dennoch bleibt keine Zeit für Gespräche. Ein Spritzer mit Desinfektionsmitteln kommt auf die Hände der Kirchgänger, dann dürfen sie weitergehen. „Das ist für die Leute schon selbstverständlich“, hat Simone Müller-Vogel die Erfahrung gemacht. An einem Werktag erwartet die Kirche weniger Besucher. Bei Gottesdiensten am Sonntagabend sollen aber drei Ordner kontrollieren, so dass auch die Seiteneingänge abgedeckt sind.

Simone Müller-Vogel (re.) sprüht Desinfektionsmittel auf die Hand einer Kirchenbesucherin. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Weiter geht es auf einen zugewiesenen Platz, damit der Abstand zu den anderen Besuchern eingehalten werden kann. „Es geht nicht mehr, dass man da sitzt, wo man immer gesessen hat“, erklärt Küsterin Ulrike Traut. Und auch ein anderer wichtiger Part beim Gottesdienst fällt aus: „Es darf nicht gesungen werden, um einer Tröpfchen-Infektion aus dem Weg zu gehen“, erklärt die Küsterin. Die einzige Musik kommt von Organist Johannes Fellner. Nur für leise Gebete erheben die Gläubigen ihre Stimme.

Die fehlenden Lieder nehmen auch etwas Struktur aus dem Gottesdienst heraus. „Jetzt erheben Sie sich bitte für die Fürbitten“, gibt Vikar Zaldy Antonio Abong das Signal. Auch eine Kollekte geht nicht herum. Das gegenseitige Zeichen des Friedens, normalerweise ein Händeschütteln, wird durch gegenseitiges Zunicken und Lächeln aus der Ferne ersetzt.

Für die Kommunion – worauf die Kirchenbesucher während der Corona-Krise lange haben warten müssen – zieht sich Vikar Abong zurück. Zuerst desinfiziert er sich die Hände und dann zieht er sich eine Schutzmaske über das Gesicht. Auf die Worte „Gott segne Dich“ muss er aufgrund der Gefahr einer Tröpfcheninfektion verzichten.

Zudem müssen die Kirchenbesucher wegen des schmalen Ganges zwischen den Bänken längere Wege gehen. Nach dem Empfang der Hostie geht es zum Seiteneingang heraus und durch den Haupteingang wieder herein. „Jeder Gang macht schlank“, reagiert Vikar Abong mit Humor auf die außergewöhnliche Situation.

Zehn Gläubige haben am Dienstag die Kirche besucht, inklusive der Seitenschiffe bietet das Gotteshaus Platz für etwa 60 Besucher.

Evangelische Kirchen wollen in kommender Woche öffnen

Die evangelischen Kirchen haben bis Redaktionsschluss noch nicht endgültig beschlossen, wann und wie sie ihre Kirchen öffnen. Nach der Presbyteriumssitzung der Hemeraner Gemeinde am Montagabend dürfte es aber bald klarere Signale geben. Die Tendenz geht dahin, so berichtet es Presbyteriumsvorsitzender Bernd Bartelheimer, einzelne Kirchen am Sonntag, 10. Mai, oder Sonntag, 17. Mai, zu öffnen.

Der etwas spätere Termin hänge mit den strengen Vorgaben der Landeskirche zusammen. Ein Konzept muss Superintendentin Martina Espeloer vorgelegt werden. So dürften die Plätze in der Kreuzkirche und im Paul-Schneider-Haus auf 25 sowie in der Christuskirche auf rund 30 Besucher beschränkt sein. Zudem müssen Listen für die Nachverfolgung einer Infektion geführt werden. Lieder dürfen nicht gesungen werden. Das Presbyterium will sich aber noch etwas ausdenken. „Unsere Kirchenmusiker werden zaubern“, so Bartelheimer.