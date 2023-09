Einsätze für Rettung in Hemer: Feueralarm und Verkehrsunfall

Hemer. Die Feuerwehr Hemer musste zu einem Feueralarm in die Becke ausrücken. Zeitgleich gab es auf der B 7 einen Unfall mit drei Verletzten.

Zwei nahezu zeitgleiche Einsätze haben am Sonntagabend für jede Menge Martinshorn in der Innenstadt von Hemer und in der Becke gesorgt. Kurz nach 20 Uhr hatten Anwohner in der Becke starken Rauchgeruch und einen piepsenden Rauchmelder an der Kindertagesstätte Bodelschwinghhaus wahrgenommen. Die Feuerwehr rückte mit Hauptwache und Löschzug Nord aus. Vor Ort konnte kein Brand festgestellt werden. Vermutliche Ursache war ein Grill.

Eingeschlossene Person nach Zusammenstoß

Wenig später wurde ein Unfall auf der Märkischen Straße mit einer eingeklemmten Person gemeldet. Zwei Fahrzeuge kollidierten. Drei Insassen wurden verletzt und mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Die B 7 musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden.

