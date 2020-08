Einschulung in Etappen und ohne Fest

Hemer. Was sonst ein großes Fest war, wird in diesem Jahr ohne „schmückendes Beiwerk“ stattfinden – die Einschulungsfeiern nach den Sommerferien.

Kein großes Fest, keine Feierstunde, kein fröhliches Willkommen im großen Rahmen: Hemers Schulanfänger und auch die Kinder, die auf die weiterführenden Schulen wechseln, müssen sich mit der abgespeckten Variante ihres so bedeutsamen Tages zufriedengeben. In den Schulen laufen die Vorbereitungen für Einschulungsfeiern, die zu Coronazeiten einfach anders sein müssen.

Zwei, maximal drei Familienmitglieder dürfen den Nachwuchs an seinem großen Tag in die Schule begleiten. Zeitlich versetzt werden die Kinder in den Grundschulen eingeschult, und bevor die nächste Gruppe an der Reihe ist, müssen die Desinfektionsarbeiten laufen. Natürlich wird versucht, den Tag für die Kinder besonders zu machen, aber die Bemerkung aus den Reihen der Schulleiter „leider ohne viel schmückende Beilage“ trifft es. „Wir dürfen ja noch nicht mal zusammen singen“, bedauert Birgit Gast, Rektorin der Wulfertschule. Und die ersten Klassenfotos werden auch eine nicht gewünschte Besonderheit haben: Die Maske im Gesicht der Kinder, die jegliche Emotion verdeckt.

Regelbetrieb mit normalem Stundenplan

Der Regelbetrieb startet mit einem normalen Stundenplan, alle Schulleiter hoffen, dass dieser Zustand dann auch anhält und es nicht wieder eine Schulschließung auf Grund steigender Infektionszahlen gibt. „Wir hätten die Schüler jetzt gerne wieder bei uns. Wir haben sie nicht nur in den Sommerferien nicht gesehen, sondern seit dem 13. März“, so Anne Beck, Leiterin der Realschule. Während es in den Grundschulen so geregelt ist, dass die Jungen und Mädchen in den Pausen und auf dem Weg ins Klassenzimmer den Mundnasenschutz tragen müssen und am Tisch sitzend dann ohne Maske am Unterricht teilnehmen können, wird das Tragen des Mundschutzes für die Schüler der weiterführenden Schulen am kompletten Unterrichtstag bis Ende August Pflicht sein – auch in den Pausen. „Das ist natürlich nicht schön, vor allem, weil es jetzt so heiß werden soll“, sagt Dr. Jörg Trelenberg, Schulleiter des Woeste-Gymnasiums. Die Eltern müssen dafür sorgen, dass die Kinder Masken haben.

135 Schüler startenan der Gesamtschule

Das Gymnasium erwartet 87 neue Schüler, die Realschule bekommt 68 neue Schüler, und an der Gesamtschule ist die Zahl mit 135 Neuankömmlingen am größten. An der Realschule und am Gymnasium ist es so, dass die Fünftklässler zeitversetzt empfangen werden, die Gesamtschule heißt die fünf Eingangsklassen an verschiedenen Orten der Schule willkommen.

Insgesamt werden dieses Jahr in Hemer 313 Jungen und Mädchen eingeschult. Die Diesterwegschule erwartet 38 I-Dötze, an der Deilinghofer Schule sind es 51 Kinder. 31 Jungen und Mädchen werden an der Sundwiger Freiherr-vom-Stein-Schule erwartet.

Deilinghofer Schule erwartet51 Jungen und Mädchen

An der Woesteschule beginnen 39 Kinder, an der Oesetalschule in der Becke und Brabeckschule gibt es je 40 Lernanfänger. 41 I-Dötze werden an der Wulfertschule eingeschult, in Ihmert sind es 33 Schulbeginner.