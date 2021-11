Eisbahn und Almhütte kehren nach Hemer zurück

Hemer. Der Sauerlandpark Hemer veranstaltet nach der Corona-Zwangspause wieder den Wintergarten vom 25. November bis 9. Januar.

Die Zusage für den Hemeraner Weihnachtsmarkt am ersten Dezemberwochenende auf dem Marktplatz war die erste Rückkehr zur Normalität im Advent, nun folgt eine von vielen Familien erwartete zweite: Der Sparkassen-Wintergarten im Sauerlandpark findet vom 25. November bis zum 9. Januar statt. Eislaufen, Almhütte, Weihnachtsfeiern und Eisstockschießen gehören wie gewohnt dazu. Diese Entscheidung gab der Sauerlandpark am Freitag bekannt.

„Wir sind unglaublich froh darüber, die Veranstaltung, nach der Pause im vergangenen Jahr, wieder realisieren zu können. Es ist der nächste Schritt in Richtung Normalität. Die Weihnachtszeit mit der Familie und Freunden verbringen zu können, hat uns im vergangenen Jahr so sehr gefehlt, ist so unglaublich wichtig für das Wohlbefinden so vieler Menschen. Mit dem Wintergarten haben wir in Hemer wieder die Möglichkeit, dafür den entsprechenden Rahmen zu schaffen“, sagt Christian Schweitzer, Aufsichtsratsvorsitzender des Sauerlandparks und Bürgermeister.

Öffnung bereits anAdvents-Wochenenden

Erstmals wird der Wintergarten auch bereits an den Advents-Wochenenden von donnerstags bis sonntags geöffnet sein. Hinzu kommt die traditionelle Öffnungszeit vor und nach dem Fest. „Dann werden wir durchgehend vom 16. Dezember bis zum 9. Januar unsere Tore öffnen. Die Fläche rund um den Himmelsspiegel verwandelt sich dann in eine wunderschöne Winter-Weihnachts-Landschaft“, kündigt Sauerlandpark-Geschäftsführer Thomas Bielawski in einer Pressemitteilung an.

Mit der Rückkehr der Eisbahn im Freien hatten bereits viele gerechnet, dass nun auch wieder in der Almhütte gefeiert werden kann, ist die Überraschung. Glühwein, Flöff oder frisch Gezapftes gibt es unter coronakonformen Bedingungen, mit eingeschränkter Kapazität und unter 3G-Bedingungen. Das bedeutet, alle Besucherinnen und Besucher, die das Gelände des Wintergartens betreten, müssen genesen, geimpft oder getestet sein.

600 Quadratmetergroße Eisbahn

Wintergarten Eröffnungstag im Sauerlandpark, Eisbahn Foto: IKZ

Eröffnet wird der Wintergarten am Donnerstag, 25. November. Bis zum Ende der Weihnachtsferien können alle aber nicht nur die Almhütte genießen, sondern auch die fast 600 Quadratmeter große Eisfläche, die zum Schlittschuhlaufen oder Eisstockschießen einlädt. Der Eintritt in das geschmückte Winterdorf ist, wie in jedem Jahr, auch ohne Dauerkarte für alle Gäste frei. Nur wer Eislaufen will, muss ein Ticket lösen.

Bahnen für das Eisstockschießen können ab sofort gemietet, Tische für Weihnachtsfeierlichkeiten oder gemütliche Abende mit Freunden oder Verwandten reserviert werden. Erstmals gibt der Sauerlandpark, Vereinen, Institutionen und Händlern die Möglichkeit, sich ab dem 3. Adventswochenende im Rahmen des Wintergartens zu präsentieren. Hütten werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Reservierung erfolgt nach dem Motto „First come, first serve“. Nicht-kommerzielle Interessenten erhalten den Vorzug. Interessenten senden eine Mail an wintergarten@sauerlandpark-hemer.de. Sonderveranstaltungen wie ein Soundgarten in der Almhütte sind in Planung und werden schnellstens bekannt gegeben.

Alle bislang feststehenden Details hat der Sauerlandpark im Internet zusammengefasst: sauerlandpark-hemer.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer