Auch auf Waldwegen war es am Donnerstag spiegelglatt. In Ihmert musste die Feuerwehr einen gestürzten Wanderer retten.

Winter Eisglätte in Hemer: Feuerwehr rettet gestürzten Wanderer

Hemer. Schnee und Eis haben am Morgen den Verkehr in Hemer lahm gelegt. Einen Verletzten gab es allerdings nicht auf der Straße sondern im Wald.

Schnee und Eis haben am Donnerstagmorgen in Hemer einen Verletzten gefordert, diesmal allerdings nicht im Straßenverkehr. Die Hemeraner Feuerwehr musste mit Rüstwagen und Rettungswagen zur Ihmerter Westendorfstraße ausrücken. Auf einem Waldweg in Richtung Stuken/ Hegenscheid war ein Wanderer auf Eisglätte gestürzt und hatte sich den Fuß gebrochen. Aus eigener Kraft war es ihm und der Begleitung unmöglich, die Straße zu erreichen.

+++ Lesen Sie auch: Sperrung: Lkw-Welle rollt durch Iserlohn, Letmathe und Hemer +++

Auch für Rettungs- und Rüstwagen war der vereiste Waldweg unpassierbar. Da der Hemeraner Geländewagen derzeit in der Werkstatt ist, erhielt die Feuerwehr Unterstützung der Iserlohner Kollegen, die mit einem Allradfahrzeug den Verletzten bis zum Rettungswagen transportierten. Wie vereist es unter der Schneedecke war, bekamen die Retter dann auch auf dem Rückweg zu spüren.

Lange Staus auf B 7 und Landhauser Straße in Hemer

Der einsetzende Schneefall legte ab 7 Uhr auch den Berufsverkehr lahm. Die Steigungen wurden für Lastwagen unpassierbar. So blieben Lastwagen auf der Bundesstraße 7 vor der King-George-Kurve liegen, auch die Umleitung über die Landhauser Straße brachte die Autofahrer nicht aus dem Stau, denn dort standen auch zwei Lkw quer. Erst nachdem sich die Streuwagen durchgearbeitet hatten, lief es wieder.

Trotz der erheblichen Verkehrsbehinderungen verzeichnete die Polizei in Hemer lediglich zwei Verkehrsunfälle mit Sachschäden, so unter anderem einen Auffahrunfall auf der steilen Schulstraße.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer