Elterncafé behandelt Thema Zahnhygiene

Hemer. In Kooperation mit dem zahnärztlichen Dienst des Märkischen Kreises bietet das Familienzentrum am Sauerlandpark am Mittwoch, 11. März, von 14.15 bis 15.30 Uhr in den Räumen der Kita Zaubergarten ein Elterncafé zum Thema Zahnhygiene an. Fragen wie diese werden beantwortet: Ab wann können und sollen die Kinder ihre Zähne selber putzen? Wie putzt man sich überhaupt richtig die Zähne? Was macht eine zahngesunde Ernährung aus und was gibt es zur Mundhygiene zu beachten? Eine Anmeldung ist unter 02372/551770 möglich.