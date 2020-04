Emotionale Momente bei der Eröffnung der Landesgartenschau

Tausende Tulpen erblühen im strahlenden Sonnenschein, der Park ist herausgeputzt, alles ist bereitet für das große Fest: Vieles gleicht zurzeit der großen Eröffnungsfeier der Landesgartenschau am 17. April 2010, doch der größte Unterschied lässt heute alle Feststimmung verblassen: Es fehlen die Menschen! Über 1000 hätten heute Abend im Grohe-Forum den Auftakt in das Geburtstagsjahr feiern wollen, mit vielen Erinnerungen und Musik. Doch durch die Corona-Pandemie musste auch diese Großveranstaltung gestrichen werden.

Geburtstagsfeier sollnachgeholt werden

Im Sauerlandpark stapeln sich jetzt die versandfertig verpackten Einladungskarten. Sie sollten just an jenem Tag verschickt werden, an dem die ersten Corona-Warnungen in Deutschland ausgesprochen wurden. Mit neuem Datum sollen sie ihre Empfänger noch erreichen. „Die Veranstaltung wird definitiv nachgeholt“, teilt Sauerlandpark-Marketingleiter Mirco Heintz mit. Wann? Das ist wie so vieles zurzeit Pandemieabhängig.

So erinnern wir heute an ein Fest, das bei vielen Bürgern unvergessen ist. Im Gegensatz zur heute geplanten abendlichen Veranstaltung im Grohe-Forum fand die Eröffnung in Anbetracht des vorausgegangenen strengen Winters durchaus risikofreudig Open-Air statt. 2000 Ehrengäste und mehrere Tausend Besucher erlebten heute vor zehn Jahren auf dem Himmelsspiegel den Auftakt für den 191-tägigen „Zauber der Verwandlung“.

Nach der Mitwirkung bei der Eröffnungsfeier genossen diese Bienen den Himmelsspiegel. Foto: ENGEL, Ralf

Vielen Bürgern ist der Aufstieg von 1800 bunten Ballons als offizieller Startschuss der LGS in besonderer Erinnerung geblieben. Andere erinnern sich noch bestens an das Maskottchen Raudi Raupe, an den Saxofonspieler, der sich musizierend vom Dach des Grohe-Forums abseilte oder an den Auftritt von Reiner Hänsch, der zusammen mit dem Kinderchor der Musikschule das LGS-Lied „Das ist dein Tag“ präsentierte. Schillernde Schmetterlinge und Paradiesvögel, das Ballett Hagen und die Philharmonie Südwestfalen, sie alle gehörten zum Programm, wie auch die Reden und der Sonnenbrand.

„Sie haben die Landesgartenschau mit viel Liebe vorbereitet, und gewachsen ist ein kleines Paradies, ein wunderbarer Garten, ein Zauber der Verwandlung. Diese Verwandlung war aber nur möglich, weil Sie in Hemer den Mut hatten, eine große Herausforderung anzunehmen”, sagte der damalige NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, „dadurch, dass Stadt und Natur zusammengebracht wurden, hat Hemer einen neuen Stadtteil gewonnen. Mit der Landesgartenschau ist ein großes Stück Zukunft gesichert!” In Hemer könne man sehen, was man alles schaffen könne, wenn man zusammenhalte.

,,Punktgenau, haargenau, wir haben es geschafft”, zeigte sich Bürgermeister Michael Esken damals sichtlich erleichtert und sehr stolz. ,,Die einzigartige Verbindung von Konversion, Felsenmeer und Stadtentwicklung ist das Besondere unserer Gartenschau im nunmehr 26. Jahr der Erfolgsstory Landesgartenschauen in Nordrhein-Westfalen”, sagte Hemers erster Bürger, und: ,,Landesgartenschauen sind heute nicht nur Ausstellungen des Gartenhandwerks, sondern längst auch Initialzündungen für Stadtentwicklungen!” In der gesamten Stadt sei nach dem „Jahrhundertwinter” in den vergangenen vier Wochen bis zur Schmerzgrenze gearbeitet worden, um rechtzeitig fertig zu werden. Rund 20.000 Besucher kamen gleich am Eröffnungswochenende, um die neue Attraktion in Südwestfalen zu entdecken.