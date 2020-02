Emotionen rutschen in die zweite Reihe

Nils Oppermann und Holger Klemp sind Strömungsretter der DLRG Hemer. Vergangenen Sonntag erreicht sie der Anruf der Feuerwehr Menden, die die Unterstützung der beiden Hemeraner bei der Suche nach der zehnjährigen Lia aus Menden anfordert. „Ich war gerade in Arnsberg und bin sofort los nach Menden. Holger und ich haben die Sachen zusammengepackt und waren eineinhalb Stunden später am Treffpunkt Ruhrbrücke“, erzählt der 36-jährige Nils Oppermann. Anfangs sei einmal der Puls nach oben geschossen, dann aber habe er „nur noch funktioniert“, berichtet der Strömungsretter von den ersten Minuten nach der Alarmierung. „Ein vermisstes Kind ist natürlich sehr schlimm“, hofft der 36-Jährige, dass das Kind gefunden wird.

Nach Einsatzbesprechungging es auf die Ruhr

Nach einer Einsatzbesprechung mit der Feuerwehr Menden, der Feuerwehr Balve und dem Technischen Hilfswerk ging es auch schon los. Auch die DLRG Langscheid mit ihrem Sonarboot wurde nach Menden gerufen. Gemeinsam haben man das Boot zu Wasser gelassen, die Aufgaben verteilt, um dann hochkonzentriert in die Suche einzusteigen.

„Dreieinhalb Stunden bis zum Einbruch der Dunkelheit war unsere Einheit auf der Ruhr unterwegs. Mit dem Sonarboot kann man auch unter Wasser suchen, zudem haben wir das Ufer akribisch abgesucht“, berichtet Nils Oppermann. Natürlich sei einem immer wieder der schreckliche Gedanke in den Kopf gekommen, dass es um das Leben eines Kindes gehe, aber richtig Zeit, darüber nachzudenken, habe es nicht gegeben. „Alle waren so fokussiert, um auch wirklich alles abzusuchen und das Kind zu finden“, so Oppermann, der die sehr gute Zusammenarbeit im Team lobt.

Für die beiden Hemeraner war es der erste Einsatz als Strömungsretter, zu dem sie alarmiert wurden. Die beiden Vorstandsmitglieder der DLRG Hemer sind mit Leib und Seele Rettungsschwimmer und haben sich 2016 dazu entschieden, einen Schritt weiter zu gehen und sich zu Strömungsrettern ausbilden zu lassen. Seitdem trainieren sie regelmäßig, sind aber noch nie zu einem echten Einsatz gerufen worden.

Beide hoffen darauf, dass auch andere Schwimmer in der DLRG-Ortsgruppe Hemer diesen Weg gehen und sich ausbilden lassen. Für beide war es eine neue Herausforderung, und im Ernstfall stehen sie parat. Im besten Fall, um Leben zu retten.