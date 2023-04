Endlich Frühling? Neuer Markt lockt in Sauerlandpark Hemer

Hemer. Kommt nun endlich der Frühling? Tausende Blumen und ein Markt locken vom 21. bis 23. April in den Sauerlandpark Hemer. Das wird geboten.

Das Frühlingserwachen sollte im Sauerlandpark Hemer spätestens zum 10. April beginnen, doch der Frühling 2023 kommt nicht in die Gänge. Statt eines lauen Lüftchens, grüner Bäume und blühender Tulpen gab es überwiegend einstellige Temperaturen mit spätem Nachtfrost und Dauerregen. Am kommenden Wochenende soll sich das kurzzeitig ändern. Das macht Hoffnung für den neuen Frühlingsmarkt im Sauerlandpark.

Bislang war es hinsichtlich der Besucherzahlen ein schlechter Start in die Saison. Auch die Osterferien bescherten kein perfektes Ausflugswetter. Dabei ist im Sauerlandpark seit Wochen alles für den Frühling hergerichtet. Der Himmelsspiegel ist mit zahlreichen Blumenkästen und alten Kutschen dekoriert. Zehntausende Tulpen sind schon erblüht oder stehen kurz davor. Nun trifft das Frühlingserwachen, präsentiert von Schleich, auf den neuen Frühlingsmarkt im Park.

„Endlich erleben wir das erste große Parkwochenende des Jahres unter freiem Himmel – und so wie es aussieht bei sehr akzeptablem Wetter“, sagt Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks. Nach dem langen Winter macht der Park mit einem neuen Partner, der m.a.c.c. Marketing GmbH aus Hamm, Lust auf den Frühling. Von Freitag bis Sonntag dürfen sich alle Besucherinnen und Besucher auf einen bunten Markt mit unterschiedlichsten Ausstellern und einem bunten Mix aus außergewöhnlichen Angeboten rund um Haus und Garten freuen.

Über 50 Aussteller bieten einen bunten Mix

Frühling im Sauerlandpark Foto: Ralf Engel / IKZ Hemer

Mittendrin in dieser Blumenpracht präsentiert sich der neue Frühlingsmarkt mit über 50 Ausstellern. Geboten wird alles rund um Haus & Garten (Deko-Figuren, Unterstützendes zum Renovieren & Insektenschutz), Gesundheit & Lifestyle, Kunst & Handwerk (u.a. handgefertigter Schmuck, gedrechselte Stifte, Schalen aus Holz) oder Kulinarisches zum Schlemmen (wie Torten & Backwaren, veredeltes Obst & Gemüse oder Honig vom Imker).

Dazu gibt’s Leckeres wie Langos, Churros, Flammkuchen oder Lakritz aus den Niederlanden und Skandinavien. Außerdem laden zwei große Biergärten zum Verweilen ein, bevor man wieder die unterschiedlichen Stände mit selbstgenähter Kinderkleidung, Kleidern, Schals oder Handtaschen für die Damen in Augenschein nehmen kann. Besondere Spirituosen und weitere Spezialitäten runden das Angebot ab.

Förderverein bietet einen Lesegarten

Der Förderverein bietet Lesungen wie die vom Grüffelo. Foto: Privat / IKZ

Mit dabei ist auch der Förderverein des Sauerlandparks. Literatur und Natur – einen Bogen zwischen diesen beiden Genüssen möchte der Förderverein des Sauerlandparks mit seinem nächsten „grünen“ Projekt schlagen, das noch in der zweiten Hälfte dieses Jahres in Angriff genommen und voraussichtlich im kommenden Jahr abgeschlossen wird. In Zusammenarbeit mit der Sauerlandpark GmbH soll der ehemalige Bürgerstaudengarten in einen Lesegarten umgewandelt werden.

Auch wenn der Lesegarten jetzt noch Zukunftsmusik ist, gibt es am kommenden Samstag und Sonntag im Rahmen des Frühlingsmarktes rund um den Himmelspiegel einen kleinen Vorgeschmack.

Literarische Leckerbissen im Pagodenzelt

Im Pagodenzelt des Fördervereins servieren Mitglieder des Vorstandes sowie einige bekannte Hemeraner sowie auswärtige Gäste gereimte und ungereimte literarische Leckerbissen. Jeweils von 11 bis 17 Uhr gibt es zur vollen Stunde kleine, etwa 15-minütige Lesungen mit wechselnden Akteuren. Keine schwere Kost, sondern Appetithäppchen, für die Humor die Hauptzutat ist. Vor allem wird es sich um kurzweilige Texte aus berühmten und neuen Kinderbüchern handeln. Aber auch Erwachsene, die ein Gespür für Sprache und hintersinnige Gedanken haben, werden bei Gedichten bekannter Autoren von Wilhelm Busch bis Robert Gernhardt nicht zu kurz kommen. Auch einige literarisch-musikalische Bonbons stehen auf dem Programm. Die Kinder können sich im Zelt des Fördervereins zudem den ganzen Tag zwischen den Lesungen mit Geschicklichkeitsspielen vergnügen.

Der Frühlingsmarkt findet vom 21. bis 23. April von 10 Uhr bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist in allen Dauerkarten L inklusive. Für alle anderen Gäste reicht eine normale Tageskarte des Parks.

