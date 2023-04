Endoprothetischer Ersatz für die Gelenke ist Thema in Hemer

Hemer. Dr. Hans-Joachim Neuhaus referiert am 22. April im Rahmen der Reihe „Erbsensuppe & Gesundheit“ im MediVital. Wieder geht es um Arthrose.

Arthrose ist die weltweit häufigste Gelenkerkrankung. Demzufolge sind auch in Deutschland viele Menschen betroffen, was man beim Vortrag von Dr. Hans-Joachim Neuhaus im Rahmen der Reihe „Erbsensuppe & Gesundheit“ im März im MediVital am Haarweg feststellen konnte. Der Kursraum war bis auf den letzten Platz besetzt, als der Leitende Oberarzt für Endoprothetik an der DGD-Stadtklinik Hemer über Probleme im Knie und in der Hüfte referierte. Ging es bei diesem Vortrag von Dr. Neuhaus allgemein um das Krankheitsbild Arthrose, möchte der Mediziner am Samstag, 22. April, um 11 Uhr nun ins Detail gehen und den Gästen die Möglichkeiten des endoprothetischen Ersatzes erläutern.

Der Knorpel kann Schaden nehmen

Bei einer Arthrose verschleißt der Knorpel an den Gelenken. Er ist eine Schutzschicht, die sich zwischen den beiden Knochenenden befindet, und verhindert im Normalfall, dass die Knochen aufeinander reiben. Durch falsche Belastung oder Abnutzung kann der Knorpel Schaden nehmen oder sogar verschwinden. Der Schaden an Knorpel und Knochen lässt sich nicht rückgängig machen. Stattdessen zielt die Behandlung darauf ab, ein Fortschreiten zu verhindern und die Beschwerden des Patienten zu lindern.

+++ Auch interessant: Hemers Radwegenetz wird ausgebaut +++

Möglichkeiten der Operationen

Dazu greift der Arzt zunächst zu konservativen Therapieverfahren, etwa Physiotherapie und Schmerzmitteln. Zeigen diese nicht die gewünschte Wirkung, können operative Maßnahmen folgen. Diese reichen von der Korrektur von Fehlstellungen bis zum Einsetzen eines Kunstgelenks.„Wir operieren den Menschen und nicht das Röntgenbild“, sagte Dr. Neuhaus in seinem Vortrag im März mit Blick auf die verschiedenen Level der Erkrankung. Die beste Prothese sei die, die vermieden werden könne. Bei fortschreitender Arthrose ist jedoch oft ein Austausch des beschädigten Gelenks gegen ein Kunstgelenk unumgänglich. Und auch bei der Auswahl der Kunstgelenks gibt es Unterschiede. „Da ist es wie beim Autokauf“, vergleicht Dr. Hans-Joachim Neuhaus, „da gibt es Pkw, SUVs, Sportwagen und so ist es auch bei der Auswahl der Prothesen für das Hüft- und Kniegelenk.“ Mehr wird der Mediziner am 22. April um 11 Uhr in seinem Referat verraten.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer gibt es hier +++

Anmeldungen sind unbedingt erforderlich

Die Teilnahme an der Vortragsreihe „Erbsensuppe & Gesundheit“ im MediVital, die in Kooperation mit der DAK-Gesundheit Iserlohn und der Heimatzeitung veranstaltet wird, ist kostenlos. Lediglich eine Anmeldung bis Mittwoch, 19. April, unter redaktion@ikz-online.de ist für die Teilnahme unbedingt notwendig. Die Teilnehmerzahl ist auf 60 begrenzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer