Engagement für Westig und die Sportstätten

Hemer. Der FDP-Politiker Herbert Schulte ist gestorben.

Die FDP in Hemer trauert um ihren Parteifreund Herbert Schulte. Der gebürtige Westiger ist am 15. Juli nach längerer Krankheit überraschend kurz vor Vollendung seines 80. Lebensjahres verstorben. Herbert Schulte trat am 14. März 1989 in die FDP ein und war kurz danach ebenfalls als sachkundiger Bürger Mitglied der Fraktionsversammlung, wie die Partei mitteilt.

Auch in den fünf Jahren von 1994 bis 1999, in denen die FDP nicht im Rat der Stadt Hemer vertreten war, hielt er seiner Partei die Treue. In allen Kommunalwahlen seit 1989 trat er als Wahlkreiskandidat an und war Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger. Seit 1992 war er, bis auf eine zweijährige Unterbrechung, im Vorstand des Ortsverbandes tätig. Die meiste Zeit davon als Beisitzer und von 2018 bis 2020 als stellvertretender Vorsitzender. Erst 2020 wurde er als Beisitzer erneut gewählt.

Sachkundiger Bürger im Sportausschuss

Als leidenschaftlicher Westiger und selbstständiger Bauingenieur galt sein Liebe vor allem dem Sport und den Sportstätten. So engagierte er sich besonders bei Tornado Westig und war aktiv beim Neubau des dortigen Umkleide- und Sportlergebäudes engagiert. Intensiv setzte er sich auch für die Schwimmstätten in Hemer ein. Darum war er für die FDP-Fraktion Hemer viele Jahre sachkundiger Bürger im Sportausschuss und fungierte dort zuletzt seit Oktober 2020 als stellvertretendes Mitglied.

