Engagiert in Hemer als Journalist und Nothelfer

Hemer. -F- , Ernst-Friedrich Schulz ist im Alter von 70 Jahren gestorben.

Für viele Weggefährten hieß er einfach nur -F-. Sein Zeitungskürzel hat ihn bekannt gemacht und so zu dem Rufnamen geführt, unter dem ihn die Hemeraner über Jahrzehnte kennen und schätzen gelernt haben und jetzt um ihn trauern. Im Alter von 70 Jahren ist -F-, Ernst-Friedrich Schulz, am 6. April gestorben. Als Journalist und Mitbegründer der Hemeraner Bürgerhilfe „Wenn’s im Leben brennt“ hat er in der Felsenmeerstadt bleibende Spuren hinterlassen.

Ernst-Friedrich Schulz wurde am 2. November 1950 in Letmathe geboren und begeisterte sich früh für den Journalismus. 1973 begann er sein Volontariat bei der Westfalenpost in Hagen, lernte unter anderem die Redaktionen in Letmathe, Wetter und Hamm kennen. 1974 wurde er Redakteur in Iserlohn, fünf Jahre später Redaktionsleiter der Westfalenpost in Hemer. Die Felsenmeerstadt lag ihm am Herzen. So begleitete er das politische Geschehen kritisch und streitbar, hatte tiefe Einblicke in Politik und Verwaltung. Seine journalistische Leidenschaft war ansteckend, übertrug sich auf viele junge Berufseinsteiger, die bei ihm das Handwerk lernten. Aus der Redaktion der Westfalenpost wurde schließlich die Westfälische Rundschau, die bis September 2000 in Hemer erschien. Nach weiteren Stationen im Rundschau-Erscheinungsgebiet musste sich -F- aus gesundheitlichen Gründen 2005 in den Ruhestand verabschieden. Seiner beruflichen Heimatstadt blieb der Mendener aber immer eng verbunden.

Mitbegründer derHemeraner Bürgerstiftung

So gehörte er zu den Gründervätern der Bürgerstiftung „Wenn’s im Leben brennt“ und war viele Jahre deren Vorsitzender. Der verheerende Brand der Westiger Holzhäuser Ende der 90er Jahre hatte dafür den Anstoß gegeben. Seither hilft „Wenn’s im Leben brennt“ – seit 2011 in Form einer Stiftung – Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Gelder für diese Hilfe kamen auch durch eigene Veranstaltungen zusammen. Das Entenrennen und die Feuerwerksmusik als populäre Veranstaltungen sind unvergessen. Ernst-Friedrich Schulz gab mit „Wenn’s brennt“ überdies wichtige Impulse für die Gründung des Hospizkreises und des Mittagstisches „Iss mit!“. Journalistisch aktiv war er zuletzt im Presseteam der Landesgartenschau.