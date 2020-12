Englisch auf dem Niveau von Muttersprachlern

Hemer. Vier Schüler des Woeste-Gymnasiums haben das „Cambridge Certificate" erworben.

Ein Jahr Arbeit und zwei harte Prüfungstage haben Rachel Blatter, Marleen Klausing, Vincent Langlitz und Isabel Pötz nun hinter sich. Die vier Schüler des Woeste-Gymnasiums haben im Sommer mit der Prüfung für das „Cambridge Certificate“ ihre guten Englischkenntnisse unter Beweis gestellt. Vincent Langlitz und Isabel Pötz haben auf dem Niveau C1 ihre Prüfung abgelegt, Rachel Blatter und Marleen Klausing sogar auf der Stufe C2.

Das Zertifikat C1 bescheinigt laut europäischen Referenzrahmen ein Sprachwissen, mit dem man an Universitäten in Großbritannien studieren kann. C2 ist noch eine Stufe darüber und belegt ein hohes Niveau in der englischen Sprache, in der man sich in fast jeder Situation stilsicher und fehlerfrei verständigen kann – ähnlich wie ein Muttersprachler.

Zum Vergleich: In einer Oberstufenprüfung muss man im Bereich Hörverstehen Fragen zu einer dreiminütigen Hörsequenz beantworten. Bei der Cambrigde-Prüfung, die von externen Mitarbeitern abgenommen wird, wird eine 40-minütige Hörsequenz abgefragt. Rund ein Jahr haben sich die Schüler auf die Prüfung vorbereitet – immer dienstags in der neunten Unterrichtsstunde. Mit zehn Schülern hat der Kurs angefangen, vier Schüler haben es schlussendlich geschafft. In diesen Jahr haben laut Woeste-Gymnasium 20 Schüler das freiwillige Angebot angenommen.