Entscheidung für Rückflug in kürzester Zeit

Normalerweise wäre die 16-jährige Schülerin Pia Spalek jetzt in Santiago de Chile und würde mit ihrer besten Freundin in einer Wohnung in San Bernardo, einem Stadtteil im Süden der chilenischen Hauptstadt, wohnen. Durch das Coronavirus nahm ihr Austauschjahr in Südamerika aber ein abruptes Ende. Auf Empfehlung des Auswärtigen Amtes ist Pia Spalek Ende März wieder nach Hemer zurückgekehrt.

Plötzlich muss alles ganz schnell gehen. Eine E-Mail des Auswärtigen Amtes erreicht Pia Spalek während ihres Aufenthalts in Chile und sie muss eine Entscheidung treffen. Aufgrund der Corona-Krise hat die Regierung ein Rückholprogramm für „gestrandete“ deutsche Reisende gestartet. Es sei damit zu rechnen, dass Fluglinien Verbindungen einstellen oder Frequenzen deutlich reduzieren. Chile hat seit dem 18. März seine Luft- See- und Landgrenzen für ausländische Gäste geschlossen. Eine Rückreise wird nicht vorgeschrieben, allerdings weiß Pia Spalek nicht, ob das Angebot zu einem späteren Zeitpunkt noch gilt.

16-Jährige kann sichkaum noch verabschieden

In der Eile ruft die 16-Jährige ihre Eltern an. Die sind aus verständlichen Gründen auch dafür, dass ihre Tochter den Flug nimmt. In zwei Tagen fliegt die Maschine. Die Austauschschülerin kann sich gar nicht von ihrem lieb gewonnenen Umfeld verabschieden. Nur ihre Gastfamilie sieht sie noch. Diese bringt sie zum Flughafen und ein 15-stündiger Nonstop-Flug in die Heimat beginnt.

Als sie Ende August 2019 in die chilenische Hauptstadt reist, hat sie mit Zwischenstopps noch etwa 20 Stunden benötigt. Eigentlich sollte sie für ein Jahr bleiben. Möglich gemacht hatte dies der Rotary-Club. „Ich war neugierig auf das Land, weil ich kaum etwas darüber wusste“, schildert die Schülerin des Woeste-Gymnasiums den Grund ihrer Reise. Enttäuscht wird sie nicht. In acht Monaten taucht die heute 16-Jährige in eine Welt hinein, die ganz anders als das ihr bekannte Deutschland ist.

„Die Leute haben nicht viel und versuchen, sich das Leben auf eine andere Weise schön zu machen“, ist die Erfahrung, die Pia Spalek gesammelt hat. Besonders die Wärme der Menschen, die offene Art, hat die Schülerin beeindruckt. „Die Menschen sind sehr aufgeschlossen und gastfreundlich, sie helfen sich und achten aufeinander“, findet die Hemeranerin nur lobende Worte für die Menschen in ihrer Umgebung. Der Unterschied zwischen Arm und Reich ist größer als in Deutschland, der Stadteil San Bernardo gehört, so schildert es die 16-Jährige, zu den eher ärmeren Gegenden der Stadt.

Schon am Anfang tragen viele die Gesichtsmasken

Auch in den Anfangszeiten der Corona-Krise, die Pia Spalek noch mitbekommen hat, bemerkt die Schülerin ein anderes Bild als in Deutschland. Die Leute sind vorsichtiger, schon am Anfang tragen die Menschen Gesichtsmasken, während sie am deutschen Flughafen vielfach Leute gesehen hat, die immer noch in Gruppen zusammenstehen. „Das liegt auch daran, dass die Leute in Chile nicht krankenversichert sind“, erklärt die 16-Jährige.

Wie auch in Berichten der Tagesschau zu erfahren ist, wirkt die bis 1990 andauernde Diktatur von Augusto Pinochet in der Republik Chile noch nach. Das Land ist neoliberal geprägt, nahezu alle staatlichen Leistungen, das Gesundheits- und Bildungswesen, das Rentensystem, aber auch die Wasserversorgung sind privatisiert worden. Pia Spalek hat auch die Proteste gegen diese soziale Ungleichheit mitbekommen, und die Reaktion von Polizei und Militär mit Wasserwerfern und Tränengas. „Die Lage in Chile ist vielen gar nicht klar“, sagt die Hemeraner Schülerin.

Insgesamt ist sie froh, dass sie das südamerikanische Land besucht hat und hat sich auch vorgenommen, erneut dorthin zu reisen. Mit ihren Freunden in Santiago und ihrer Gastfamilie steht sie in Kontakt und kommuniziert über Videochats, Whatsapp und Instagram. „Da habe ich im Moment fast mehr Kontakt zu als mit meinen Freunden in Hemer“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Einmal einen weiten Weg in ein unbekanntes Land zu gehen, empfiehlt Pia sehr.