Gesundheit Entspannung in Hemeraner Klinik mit Haflinger Nepomuk

Frönsberg. In der Hans-Prinzhorn-Klinik in Hemer können Patienten jetzt mit dem Haflingerpferd Nepomuk spazieren gehen. Das kommt gut an.

Neben bereits schon länger bestehenden Angeboten in der Natur können Patientinnen und Patienten der Hans-Prinzhorn-Klinik jetzt mit Pferden spazieren gehen. Auf Initiative des Klinikmitarbeiters und Pferdebesitzers Thomas Wieske wurde testweise das Pferdewandern initiiert. „Ziel ist es, den Menschen ihre Anspannung zu nehmen und sie auf andere Gedanken zu bringen“, sagt der Leiter einer Station. Sein Haflinger Nepomuk ist 28 Jahre alt und ein sehr ausgeglichenes Tier.

Kontakt zum Tier aufbauen

In kleinen Gruppen wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglicht, Kontakt zum Tier aufzubauen, es zu streicheln und durch den Wald zu führen. „Geplant ist, dass ich einmal pro Woche mit Nepomuk in die Klinik komme“, so Wieske. Den bisherigen Patienten hat die Begegnung mit dem Pferd gutgetan und gefallen.

