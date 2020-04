Enttäuschung nach fünf Monaten Probe für das Passionsspiel

Hemer/Gelsenkirchen. Das Gastspiel einer Theatergruppe aus Gelsenkirchen fällt aus. Eine Wiederholung ist erst in einem Jahr geplant – auch am Ostermontag.

Fast ein halbes Jahr lang haben sich die 35 Darsteller einer Theatergruppe mit dem freien Regisseur Ulrich Penquitt auf das Passionsspiel vorbereitet. Nach fünf Jahren Pause sollte die Geschichte um den Tod und die Auferstehung Jesu endlich wieder auf die Gelsenkirchener Bühne. Auch ein Gastspiel in der Hemeraner Ebbergkirche war am Ostermontag geplant. Aufgrund der Corona-Krise blieb aber der Applaus zum größten Teil aus.

Nur für die Premiere in der Rotthausener Kirche war am 7. März noch Zeit. Relativ früh war aber schon klar, dass die weiteren neun Aufführungen und das Gastspiel in Hemer ausfallen würden. „Wir waren alle traurig und sehr enttäuscht“, sagt Regisseur Ulrich Penquitt, der das Stück seit Oktober begleitet hat. Schon bei der Premierenaufführung haben sich die Auswirkungen der Corona-Krise bei den Zuschauerzahlen deutlich gemacht. Statt 150 bis 200 Gästen, wie bei den vorherigen Passionsspielen, kamen nur 86 in die Kirche.

Ulrich Penquitt erinnert sich noch an die Tage nach der Premiere. Eigentlich war die Entscheidung schon gefallen, dass die weiteren Aufführungen nicht mehr stattfinden können. „Können wir das noch mal retten? Das Publikum kann ja selbst entscheiden, ob es kommen will“, war laut Penquitt damals einer der Standpunkte. Mit 1,5 Metern Abstand könne das wohl gehen, habe man noch in den ersten Tagen gedacht. „Mit ist das sehr schwer gefallen, loszulassen. Aber die Passion war durch“, sagt Ulrich Penquitt heute.

Eine Schauspielgruppe aus jungen und alten Menschen

Da das Stück natürlich auf die Osterzeit zugeschnitten ist, ist es auch schwer, in diesem Jahr einen Ausweichtermin zu finden. „Sollen wir die Passion an Pfingsten oder im Herbst aufführen? Das ist schwierig“, fragt der freie Regisseur rhetorisch. Deswegen hat sich die Gruppe dazu entschieden, das Stück um ein Jahr zu verlegen.

Das Gastspiel in Hemer ist wieder für Ostermontag geplant. „Das Stück hat man schnell wieder drauf“, ist Ulrich Penquitt optimistisch. Die Schauspielgruppe setzt sich aus einer Mischung unterschiedlicher Altersgruppen und Ethnien zusammen. Ein junger Iraker und ein Iraner sind dabei, die Schauspieler für den hohen Rat gehören einer älteren Altersgruppe an. In den Zeiten der Corona-Krise gehören sie zu der Risikogruppe. Viele Schauspieler waren auch bei den ersten Aufführungen im Jahr 2013 und 2015 dabei.

Die Absage der Passionsspiele ist für den freischaffenden Regisseur und Schauspieler Ulrich Penquitt aber auch aus anderen Gründen schwer. Denn eigentlich hat er mit Einnahmen durch die Eintrittsgelder gerechnet. „Auch für mich gibt es Rechnungen zu bezahlen“, sagt er. So sind die Programmhefte für das Stück schon gedruckt, die Kostüme erstellt und ein Bühnenbildner hat sich um die Kulissen gekümmert. Die Soforthilfen des Landes für Selbstständige haben die Situation des Künstlers verbessert. Viel zu tun hat der Schauspieler aber in Corona-Krise nicht. „Für uns Kreative ist die Situation wirklich schwer. Am Anfang war ich wie gelähmt“, erklärt er seine Lage.

Stadtkirchenarbeit steht wegen des Kontaktverbots still

Pfarrer Rolf Neuhaus hat in Gelsenkirchen-Rotthausen die Theatergruppe in der Anfangszeit begleitet und war auch stark an der Organisation der beiden ersten Passionsspiele in Rotthausen beteiligt. Zur Absage sagt er: „Das war schon sehr traurig. Es tut mir vor allem für die Schauspieler leid, die sich so lange darauf vorbereitet haben.“

Das Gastspiel in Hemer wäre für ihn auch ein Baustein gewesen, um seine neue Gemeinde besser kennenzulernen. Zusammen mit seiner Frau Sonja Timpe-Neuhaus belegt er seit Februar die Pfarrstelle Süd der evangelischen Kirchengemeinde. Der fehlende Kontakt zu den Menschen durch die Corona-Krise ist ein Dämpfer für seine Stadtkirchenarbeit. „Es gab eigentlich schon eine Aufbruchstimmung. Aber die schlummert jetzt“, sagt er.

Neuhaus hat schon die erste Aufführung des Passionsspiel intensiv begleitet. Damals ist der heute verstorbene Regisseur Elmar Rasch mit der Idee auf ihn zugegangen. „Ich bin ja bei solchen Sachen, um es positiv auszudrücken, offen“, erklärt der Pfarrer mit einem Augenzwinkern. Das Casting der Schauspieler, Abrechnungen, Werbung und Kasse waren seine Aufgaben.

Auch bei der Initialzündung der dritten Auflage mit dem neuen Regisseur Ulrich Penquitt, der auch bei früheren Passionsspielen aufgetreten ist, war Rolf Neuhaus noch in Gelsenkirchen und während der Anfänge für die Organisation zuständig. Aber auch zu der Schauspielgruppe hat Neuhaus ein gutes Verhältnis. „Wir machen das für dich, dann kannst du mit uns einen guten Eindruck machen“, gibt Rolf Neuhaus die Schauspieler wieder, als sie ihm das Gastspiel in Hemer vorgeschlagen haben.