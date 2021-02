Erasmus-Projekt für eine „grüne Schule“ in Hemer

Hemer. Die Europaschule am Friedenspark erhält weitere Förderung und kann internationalen Austausch fortsetzen.

Die Europaschule am Friedenspark hat zum dritten Mal in Folge die Förderung eines Erasmus+-Projektes durch die Europäische Union erhalten. Nachdem bereits zu den Themen Social Media- und Robotics-Projekte an der Schule durchgeführt worden sind, geht es diesmal um das Thema Umweltschutz an Schulen.

Die Projektleiterinnen Birgit Klüter-Klein und Saskia Jonnaert freuen sich, dass es wieder geklappt hat und stellen das Thema vor: „Als koordinierende Schule wird eine Projektgruppe, bestehend aus Schülern und Lehrern der Europaschule mit den befreundeten Partnerschulen aus Litauen, Polen, Griechenland und Portugal sowie einer weiteren noch unbekannten Schule aus Spanien an dem Projekt „Green Schools for a bright green future – Small steps can make a difference“ arbeiten. Wir haben uns diesmal mit dem Thema an der aktuellen Fridays for Future-Bewegung orientiert. Es geht um Umweltschutz und Schule. Das wird sicher nicht nur den Schülern gefallen!“

Digitaler Austausch stattpersönlicher Begegnung

Das Kennenlernen neuer internationaler Partnerschulen, aber auch das Wiedersehen mit alten Bekannten und der gemeinsame Austausch mit Schülern und Kollegen stehen im Vordergrund. Denn Erasmus+-Projekte haben neben der themenorientierten Arbeit auch das Ziel, europaweite Freundschaften zu ermöglichen, den internationalen Austausch zu fördern und durch das Kennenlernen anderer Kulturen Vorurteile abzubauen. Die internationalen Treffen werden durch Fördermittel der europäischen Union ermöglicht, mit denen die Erasmus+-Projekte finanziert werden.

Trotz der Coronasituation kann das Projekt durchgeführt werden. Über digitale Medien sind bereits Kommunikationswege mit den beteiligten Partnerschulen eingerichtet und erste Projektaufgaben erledigt. So hat zum Beispiel die Klasse 6f vor Weihnachten Geschenke aus recyclebaren Materialien und Müll gestaltet und ein Kunstkurs der Oberstufe hat Projektlogos designed für den internationalen Logowettbewerb zur Findung eines gemeinsamen Logos.

Neuer Film stellt dieEuropaschule vor

Damit die Partnerschulen, die bisher Hemer noch nicht besuchen konnten, die Europaschule kennenlernen, hat das Hemeraner Projektteam ein Video über die Schule erstellt, dass auch der Schulgemeinde und der interessierten Öffentlichkeit auf der Schulhomepage www.europaschule-hemer.de zur Ansicht zur Verfügung steht. Dennoch hoffen Schüler und Lehrer, dass das erste Projekttreffen bald in Hemer in Präsenz und persönlich stattfinden wird. Das Erasmus+-Projekt ist auf zwei Jahre angesetzt. Im Gegenzug finden regelmäßige Austauschtreffen in den Ländern der Partnerschule statt.