Standesamt Erinnerungen an Hochzeit in Hemer festhalten

Hemer. Das Standesamt in Hemer bietet Stammbücher mit Titelbildern der beiden Hemeraner Trauorte an.

Schnapszahlen sind für gewöhnlich beliebte Termine für Hochzeiten. Beim Standesamt in Hemer sind für den Dienstag, 22.2.2022, aber noch Termine frei, wie die Stadt mitteilt. Zudem bietet das Standesamt nun Stammbücher mit Titelbildern der beiden Hemeraner Trauorte, dem Sauerlandpark und der Türmchenvilla, an.

Die Bücher können im Standesamt zur Eheschließung oder aber auch noch später für 37 Euro erworben werden. Bei der Beschaffung wurde auf eine entsprechende Verarbeitungsqualität besonderer Wert gelegt. Weiterhin teilt die Stadt Hemer mit, dass am Dienstag, 22. Februar, noch Termine um 8.30, 9.15 und ein zusätzlicher Zeitraum um 12.15 Uhr zu vergeben sind.

„Wer an einem Freitag oder Samstag in Hemer heiraten möchte, sollte sich schnell bei uns melden“, erinnert der Standesbeamte Markus Falk. Alle Termine sind auf der Seite www.hemer.de unter dem Reiter Bürgerdienste unter dem Stichwort Eheschließung veröffentlicht. Anfragen nehmen die Standesbeamten per Email (standesamt@hemer.de) an, wobei sie auch darum bitten, immer einen Ausweichtermin mit anzugeben, da viele Termine kurzfristig reserviert werden.

„Wir bieten im Trauzimmer und im Sauerlandpark sichere Trauungen unter Coronabedingungen an“, verspricht Falk, „im Trauzimmer stehen ein Luftreiniger und Belüftungsmöglichkeiten zur Verfügung. Im Sauerlandpark finden die Trauungen im stets gut gelüfteten Florarium mit der Möglichkeit der Übertragung nach Außen statt.“

