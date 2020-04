Ermittlungen zum Unglück dauern an

Hemer/Iserlohn. Die Polizei hat noch keine neuen Erkenntnisse über die Ursache für das tragische Unglück an der Edelburg. Auf einem Firmengelände hatte am Freitagabend ein führerloser Lastwagen einen Fünfjährigen überrollt. Der Junge aus Iserlohn erlag wenig später in einer Dortmunder Spezialklinik seinen schweren Verletzungen. Beim Versuch, den Jungen unter dem Lastwagen zu retten, wurden der siebenjährige Bruder und der 42-jährige Vater ebenfalls schwer verletzt und in Kliniken nach Iserlohn und Hagen gebracht. Dort verblieben sie zur stationären Behandlung. Die Ermittlungen dauern nach Polizeiangaben noch an.