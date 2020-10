Hemer. Diebe haben es in den vergangenen Tagen offenbar verstärkt auf Handwerkerfahrzeuge abgesehen. Nach der Serie in Landhausen gibt es weitere Taten. Zwischen dem 23. bis 25. Oktober wurde am Drosselweg ein weißer Ford Transit aufgebrochen. Der oder die Täter stahlen diverse Arbeitsgeräte (Akkuschrauber u.ä.). Es entstand Sachschaden. In der Nacht vom 23. zum 24. Oktober zapften unbekannte Diebe aus einem am Finkenweg abgestellten Pkw-Treibstoff ab.