Oberst Thomas Kruse-Endres ehrte die erfolgreichen Einzelschützen und Mannschaften am Samstagabend im Schützenheim. Auch das Königspaar gratulierte.

Schützen „Erste“ macht in Deilinghofen ihrem Namen alle Ehre

Deilinghofen. Der BSV Deilinghofen ermittelte die Vereinsmeister.

Auf diesen Neustart mit einem sportlichen Vergleich und geselligen Abschluss hatten die Deilinghofer Schützen förmlich gewartet. Nach der Corona-Zwangspause konnte jetzt auch die Vereinsmeisterschaft ausgerichtet werden. An zwei Tagen hatten die Mitglieder im Schützenheim die Gelegenheit, unter Aufsicht der Schießmeister Lukas Gillmann und Lukas Kirmes mit dem Luftgewehr auf die Scheiben anzulegen. 55 Schützen nahmen an dem Wettkampf teil, so viele wie vor Corona.

Nach der langen Trainingspause waren die Ergebnisse spannend. Oberst Thomas Kruse-Endres nahm die Siegerehrung am Samstagabend vor. Den Jugendpokal sicherte sich Emily Schmerder knapp vor Nina Lemke. Auf Rang 3 kam Erik Scholz. Beste Einzelschützin war Janina Schmerder mit 189 Ringen. Heiko Schulte-Riemke und Stefan Schwarzpaul folgten auf Rang 2 mit gleicher Ringzahl von 188, wobei der bessere Durchgang Heiko Schulte-Riemke den Vizetitel bescherte. Den Mannschaftspokal sicherte sich die 1. Kompanie vor den Herren der 2. Kompanie und den Damen der 2. Kompanie. Glückwünsche kamen auch vom Königspaar Bodo und Korinna Schweikard. Beim gemütlichen Abschluss unter 3G-Regeln hatten sich die Mitglieder viel zu erzählen.