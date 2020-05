Politik Erste Ratssitzung in der Corona-Krise im Grohe-Forum

Hemer. Auch in Corona-Zeiten sind Ratssitzungen öffentlich. Das gilt auch für die Sitzung am heutigen Dienstag, die erste während der Pandemie. Um ausreichenden Sicherheitsabstand zu gewährleisten, findet die Sitzung ab 17 Uhr im Grohe-Forum und nicht wie gewohnt in der Schulaula statt. Vor allem die Corona-Folgen sind Thema, denn die Stadt rechnet mit erheblichen Mindereinnahmen bei Gewerbesteuer, Anteil Einkommenssteuer, Anteil Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Kita-Beiträge, OGS-Beiträge, Musikschulgebühren und Stadtwerkegewinn.

Das Finanzloch könnte auf 7,4 Millionen Euro anwachsen. Von einer Haushaltssperre soll dennoch abgesehen werden und stattdessen ein Nachtragshaushalt erstellt werden. Themen der Sitzung sind auch drei Anträge der GAH, so zum Verbot von Feuerwerken, zur Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender und zum Schutz „vulnerabler“ (besonders verletzlicher) Gruppen in der Krise.