Hemer. Der Morgenchor der Ev.-luth. Kirchengemeinde Hemer trifft sich am Mittwoch, 19. August, um 10 Uhr in der Ebbergkirche zu einem ersten Austausch in der Corona-Zeit, um über die Möglichkeiten des Singens und des Zusammenkommens unter Berücksichtigung der vorgegebenen Abstandsregeln zu diskutieren. Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen und werden gebeten, ihre Masken mitzubringen.