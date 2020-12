Erstmals nur „kleine“ Dauerkarte für 2021

Hemer. Der Sauerlandpark beginnt mit eingeschränktem Dauerkartenvorverkauf. Das Programm wird im Frühjahr vorgestellt.

Wird ab Frühjahr 2021 schon wieder vieles möglich sein, was derzeit wegen Corona verboten ist? Wie viele Menschen dürfen gleichzeitig zusammenkommen? Darf wieder groß gefeiert werden? Wer Veranstaltungen für das kommende Jahr plant, steht vor vielen Fragen, so auch der Sauerlandpark, der traditionell vor Weihnachten seinen Dauerkarten-Vorverkauf startet und auch sein Jahresprogramm präsentiert. Mit dem Vorverkauf wird am kommenden Sonntag gestartet, aber das Programm 2021 soll erst im Frühjahr vorgestellt werden.

Mehr Planungssicherheitim Frühjahr 2021

Die Unsicherheit durch Corona führt dazu, dass es erstmals in der Geschichte des Parks nur eine einzige Jahreskarten-Kategorie geben wird. „Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation haben wir uns in den zurückliegenden Wochen sehr intensiv mit unseren Planungen für das Jahr 2021 beschäftigt. Nahezu alle Veranstaltungen sind terminiert, ob wir sie allerdings tatsächlich werden durchführen können, wird sich wohl erst im Frühjahr kommenden Jahres entscheiden“, erklärt Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks.

Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen auch entschieden, das Jahresprogramm nicht jetzt, sondern im Frühjahr zu veröffentlichen. „Wir glauben dann deutlich besser als heute bewerten zu können, in welchem Rahmen unsere Veranstaltungen stattfinden können. Die Impfsituation und die Tatsache, dass wir alle uns wieder mehr im Freien aufhalten können, wird die Gesamtsituation sicherlich positiv beeinflussen“, so Bielawski in einer Pressemitteilung.

Deshalb hat sich der Park entschieden, in dieser Weihnachtszeit ausschließlich die Dauerkarte S in den Vorverkauf zu geben. Diese „kleine“ Dauerkarte, die es als Einzel- und Familienkarte gibt, ermöglicht Parkbesuche an allen Tagen ohne Veranstaltungen. Gültig ist sie allerdings an allen Soundgarten-Donnerstagen, sollte es sie geben, und in den Ferien während des Märkische Bank Strandgartens. Die Einzelkarte kostet 24 Euro, die Familienkarte 34 Euro. Jugendliche bezahlen 14 Euro. Wer seine Dauerkarte S im Weihnachtsvorverkauf bis zum 10. Januar im Ticketshop des Sauerlandparks erwirbt, darf sich außerdem auf einen kleinen Bonus freuen. Das Restaurant „ZwanzigZehn“ von Küchenchef Stefan Lunkenheimer spendiert einen Rabatt-Gutschein über zehn Prozent für den ersten Restaurantbesuch oder die erste „To-Go“-Bestellung, solange das Restaurant nicht für Gäste öffnen darf.

Außerdem spendiert der Park eine zweite Chance für die Teilnahme am Dauerkartenglück. Alle, die sich bis zum 10. Januar für eine Dauerkarte S entscheiden, bekommen eine zweite Dose und haben so die Chance, sich einen der Preise zu sichern. „Eigentlich wollten wir das Dauerkarten-Glück schon im Juni dieses Jahres auflösen, jetzt werden wir das erst im kommenden Jahr tun können. Da wir im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Situation weniger Jahreskarten verkauft und damit weniger Dosen ausgegeben haben, als geplant, können wir jetzt für alle schnell Entschlossenen nachlegen. Außerdem werden wir fünf Preise mehr vergeben, als ursprünglich geplant“, so Bielawski.

Karten-Upgrade beiklarerer Corona-Situation

Sobald aufgrund der Corona-Situation klarer ist, wie Veranstaltungen durchgeführtwerden können, will der Sauerlandpark auch ein Karten-Upgrade anbieten. Das heißt, alle, die jetzt eine Dauerkarte S gekauft haben, können dann per Zuzahlung die Dauerkarten L oder XXL freischalten lassen.

Wichtig für Dauerkartenbesitzer 2020, die ihr Ticket vor dem 17. März 2020 gekauft haben: Wer sich für einen Neukauf des Jahrestickets 2021 entscheidet, erhält die bereits im Sommer angekündigten Ermäßigungen. Dies gilt allerdings nur für diejenigen, die ihr Ticket vor dem 17. März gekauft hatten. Die Rabattstaffelung von 15 bis 25 Prozent richtet sich nach der bisherigen Dauerkarte und wird auf die Dauerkarte S angerechnet.