Schule Europaschule Hemer: So kreativ lernen Schüler Europa kennen

Hemer. Zum Europa-Gedenktag haben Schüler der Europaschule in Hemer einen besonderen Projekttag erlebt. Ganz unterschiedlich näherten sie sich dem Thema

Der 9. Mai, unter anderem der offizielle Europa-Gedenktag der Europäischen Union, ist an der Europaschule in Hemer fester Bestandteil des Schulprogramms und wird jedes Jahr groß gefeiert. Das heißt: Erstmal muss gearbeitet werden, damit am Ende das Ergebnis dieses Projekttages auch gefeiert werden kann.

Während die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe ihre zentrale Abschlussprüfung in Englisch schrieben und die Oberstufe Klausurtermine wahrnahm, ging es in den übrigen Klassen ohne Leistungs- und Klassenarbeitsdruck motiviert, engagiert und kreativ zu. Alle Klassen beschäftigten sich mit einem europäischen Thema. Die Lehrkräfte hatten für jeden Jahrgang ein Konzept entwickelt, das altersgerecht den Schülerinnen und Schülern den europäischen Gedanken näherbrachte.

Kreative Ideen zum Europagedenktag an Hemer Europaschule

Besonders kreativ ging es in der Unter- und Mittelstufe zu. Die Klassen 5 erarbeiteten Steckbriefe der einzelnen europäischen Länder. Hierbei wurde auch auf die Herkunft einiger Familienmitglieder geachtet, und erforscht, aus welchem europäischen Land sie stammten.

Einige Klassen erstellten die Länder-Infos auch digital mit dem Programm BiParcour und ihren Schul-iPads. Im 6. Jahrgang standen römische und griechische Sagen im Vordergrund. Aber auch heimische Sagen, wie die vom Felsenmeer, wurden den Mitschülerinnen und Mitschülern in Form von Hörspielen, Comics, Videos und Rollenspiel präsentiert.

Schüler lernen professionelle Filmtechnik kennen

In den Klassen des Jahrgangs 7 wurden europäische Sehenswürdigkeiten, besondere Bauwerke, Essgewohnheiten und Gerichte in ganz verschiedenen Formen erarbeitet – als selbstgedrehter Werbefilm, musikalischer Rap, digitale Rätsel und selbst zubereitete Speisen. Beim gemeinsamen Essen konnten viele typische europäische Backwaren wie französische Croissants und türkische Simit probiert werden.

Spielerisch erarbeiteten die Achtklässler das Thema Europa. Hier wurden Karten- und Brettspiele zu Sehenswürdigkeiten entwickelt und beim gemeinsamen Spiel ausprobiert und kleine Imagefilme zu den europäischen Ländern gedreht. Hierbei konnten die Schülerinnen und Schüler sogar professionelle Filmtechnik anhand eines Greenscreens kennenlernen und testen.

