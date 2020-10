Eventleiter Geselbracht: „Wir haben alle Formate gespielt“

Hemer. Die Arbeit von Oliver Geselbracht, Eventleiter des Sauerlandparks, hat sich in der Corona-Krise radikal geändert.

Oliver Geselbracht ist als Eventleiter des Sauerlandparks normalerweise verantwortlich für den ganz großen Zirkus. Mit der Corona-Krise und den damit verbundenen Beschränkungen und Bestimmungen hat sich seine Arbeit allerdings radikal geändert. Im Interview erzählt er, wie der Park das Beste aus einem Konzertsommer gemacht hat, der eigentlich von Absagen bestimmt war.

Ihre Arbeit hat sich sehr verändert. Können Sie das Wort Hygienekonzept überhaupt noch hören?

Selbstverständlich. Damit beschäftigen wir uns jeden Tag. Und wir reden hier nicht von Konzept, sondern von dutzenden Konzepten. Etwa alle zwei Wochen bekommen wir neue. Mit jeder Veröffentlichung einer neuen Corona-Schutzverordnung müssen diese angeglichen werden. Und das ist vor allem bei der langfristigen Planung eine große Herausforderung.

Was hat sich denn konkret geändert?

Das Erstellen, das Durchführen und das Durchsetzen von Hygienekonzepten ist zu einem Großteil unserer Arbeit geworden. Eine Veranstaltung, die früher klein und überschaubar planbar war, ist heute kompliziert. Dazu kommt, dass wir bei größeren Veranstaltungen mit über 500 Menschen mittlerweile auch noch darlegen müssen, wie die An- und Abreise der Personen unter Einhaltung des Infektionsschutzes erfolgt, was logistisch und personell eine große Herausforderung ist.

Das große Konzert-Wochenende ist dieses Jahr ausgefallen. Da hängt doch sicherlich auch vieles dran.

Zuerst musste eine Verlegung der Konzerttermine mit vielen Künstlern und Agenturen abgesprochen werden, damit die Konzerte im nächsten Jahr möglichst an einem Wochenende stattfinden können. Alle Beauftragungen mussten rückabgewickelt werden. Wir sind in stetiger Kommunikation mit unseren Partnern und den Besucherinnen und Besuchern.

Und was bedeutet das fehlende Groß-Event für den Park?

Durch den Ausfall der Großkonzerte verlieren wir das Geld, was wir brauchen, um den Zuschussbedarf seitens der Stadt deutlich zu senken. Seit 2013 erwirtschaftet die Abteilung Event Gewinne, teils im sechsstelligen Bereich. Die Vielzahl der ausgefallenen Konzerte und die fehlenden Einnahmen aus Hochzeiten und unserer Gastronomie kommen da schon zum Tragen. Das fehlt.

Und wie ist es sonst finanziell?

Normalerweise haben sämtliche Veranstaltungen, mit denen wir Gewinne machen, einen feiernden, geselligen Charakter. Bei diesen Veranstaltungen macht die Gastronomie hohe Umsätze. Das funktioniert in der Corona-Zeit nicht. Dazu kommt, dass wir das mit dem doppelten oder dreifachen Personalaufwand arbeiten. Wir müssen die Corona-Schutzregelungen durchsetzen. Und durchsetzen heißt, dass wir die Personalkapazitäten auf eine ausverkaufte Veranstaltung festlegen, auch wenn weniger Besucher kommen und sich alle Gäste im Park an die Regeln halten.

Und was macht man da?

Die Herausforderung ist, effizient zu planen und nicht unnötig Geld auszugeben, aber zu jeder Zeit die Sicherheit zu gewährleisten. Zu Corona-Zeiten ist das aber schwer einzuschätzen. Was nötig und nicht nötig ist, erfahren wir oft während der Veranstaltung. Beim Herbst-Lichtgarten analysieren wir zum Beispiel gerade, wann die Leute kommen und durch welche Eingangstore sie gehen. Dadurch lernen wir die Aufstellung des Sicherheitsdienstes zu optimieren. So arbeiten wir normalerweise nur bei Großkonzerten, mittlerweile machen wir es bei allen Parkveranstaltungen. Wir stellen uns um und wir lernen jeden Tag dazu.

Wie sieht es denn mit den Gästen aus? Haben die sich an die Bedingungen durch Corona gewöhnt?

Ich bin stolz auf unsere Gäste und unsere Zuschauer. Die haben sehr schnell gelernt, die Regeln zu beachten und aufeinander aufzupassen.

Was ist denn mit der Stimmung auf Konzerten?

Die Besucher waren generell sehr glücklich, dass wir etwas auf die Bühne gebracht haben. Ob das die Autokonzerte waren oder das Konzert der Bundeswehr Big Band und Laith al Deen.

Die Lage bedarf auch Absprache mit Behörden. Ist da alles gut gelaufen?

Ich empfinde die Arbeit hier im Märkischen Kreis, seitdem ich hier bin, seit zehn Jahren als vorbildlich. Absprachen funktionieren und die ganze Sicherheits-AG funktioniert. Neu ist die intensivere Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. Für die Ämter bedeutet die neue Situation viel Mehraufwand. Neue Konzepte brauchen ihre Zeit. Die gesetzlichen Vorgaben sind auch nicht immer so formuliert, dass Veranstalter konkrete Vorgehensweisen erkennen können. Man muss in Einzelfällen gut überlegen, was diese Vorgabe heißt, und wie man die dann umsetzen kann.

Gibt es dazu auch ein Beispiel?

Bei Indoor-Konzerten muss man in der Räumlichkeit eine „durchgehend gute Durchlüftung“ sicherstellen. Andere Veranstalter in NRW erhalten Genehmigungen von nur Fenster öffnen bis zu definierten Vorgaben zur Leistungsfähigkeit von Lüftungsanlagen inklusive der Definition von zu installierenden Spezialfiltern.

Wie ist denn Ihr Fazit vom Sommer?

Wir haben alle Formate im Park gespielt. Wir waren die ersten, die ein Autokino etabliert haben. Die ersten, die zwei ausverkaufte Autokinokonzerte mit Jini Meyer veranstaltet haben. Wir waren die einzigen, die den Abschlussschülern aus Unna, aus Hagen, aus Remscheid und aus der nahen Umgebung eine Möglichkeit gegeben haben, mit ihrer Familie die Zeugnisse entgegen zu nehmen. Das waren 5000 Gäste allein bei den Autoentlassfeiern. Und das war ein enormer Aufwand und sehr viel Detailarbeit. Und manchmal sind wir auch an unsere Grenzen gekommen. Einmal mussten wir zum Beispiel zwei Entlassfeiern an einem Tag organisieren, da wir so viele Anfragen hatten.