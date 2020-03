Exhibitionisten mit einem Besen verjagt

Hemer. Die Polizei in Hemer sucht einen Exhibitionisten.

Couragiert hat eine Hemeranerin einem Exhibitionisten Beine gemacht: Sie griff zum Besen und verjagte ihn vom Grundstück. Der Mann betrat am Montag gegen 21.45 Uhr eine Gemeinschaftsgarage an der Friedrich-Grohe-Straße. Als die Frau aus ihrem Auto ausstieg, sah sie den Täter im Eingangsbereich der Garage mit heruntergelassener Hose stehen. „Die 52-Jährige nahm einen Besen in die Hand und ging auf den unbekannten Täter zu. Als sie ihn ansprach, zog er seine Hose wieder hoch und entfernte sich in Richtung Innenstadt“, schildert die Polizei den Vorfall. Der Exhibitionist wird wie folgt beschrieben: 170 bis 175 Zentimeter groß, 25 bis 30 Jahre alt, kurz rasierte Haare helle Hautfarbe, schwarzer Jogginganzug, neongelbe / grüne Turnschuhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hemer entgegen.