Extra lange Sommerabende waren ein Erfolg

Hemer. Viele Gäste haben die Veranstaltungsreihe besucht. Marius Tilly hat den letzten Abend der Reihe in diesem Jahr gestaltet.

Aus der Not heraus geboren, entwickelten sie sich zu einem vollen Erfolg – die Rede ist von den extra langen Sommerabenden im Sauerlandpark Hemer. Aufgrund der Corona-Pandemie war dieses Jahr die beliebte Stadtwerke-Hemer-Soundgarten-Reihe im Biergarten am Himmelsspiegel auf der Kaja-Bühne nicht möglich. Eventleiter Oliver Geselbracht und sein Team suchten nach Alternativen. Schließlich ist der Donnerstagabend im Sommer bei gutem Wetter doch stets ein Garant für einen Besucheransturm.

Es galt, den Gästen einen adäquaten Ersatz zu bieten und zeitgleich die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten, sprich die Enge des Biergartens zu entzerren. Mit den extra langen Sommerabenden, bei denen für chillige Sounds in den Themengärten zwischen Rosengarten und Mini-Phänomenta gesorgt wurde, glückte dies gut.

Marius Tilly ist schon öfters im Park aufgetreten

Das Konzept sprach sich herum und immer mehr Besucher nutzten das Angebot und verbrachten so ihren Feierabend beim geselligen Plausch mit Familie und Freunden und erfreuten sich dabei zugleich an der Unplugged-Hintergrundmusik. Mal waren Solokünstler, mal Duos aber auch Bands zugegen, die mit den unterschiedlichsten Musikstilen unterhielten. Am letzten extra langen Sommerabend im Park in diesem Jahr gab es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Zu Gast war Gitarrist, Sänger und Songwriter Marius Tilly aus Bochum, der schon mehrfach im Sauerlandpark aufgetreten ist. Diesmal begeisterte der ursprünglich aus Unna stammende Musiker, der schon seit über einem Jahrzehnt auf den Bühnen dieser Welt zu Hause ist, solo. Akustisch präsentierte er mal laute, mal leise Songs. Dabei waren neben Eigenkompositionen auch zahlreiche Klassiker aus der Musikgeschichte zu hören – eine perfekte Mischung, die für jeden Geschmack etwas bot.

Ginge es nach den Besuchern, so wären diese sicherlich für eine Verlängerung der extra langen Sommerabende. Allerdings wird es mittlerweile früher dunkel und auch deutlich kühler, so dass die lauschigen Abende im Freien wahrlich gezählt sind. Die Musikliebhaber, die Woche für Woche donnerstagsabends in den Sauerlandpark strömten, hoffen natürlich, dass im kommenden Jahr ihr liebgewonnener Soundgarten wieder im gewohnten Maße stattfinden kann.