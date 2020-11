Fachsimpeln und Ideen für die eigene grüne Oase holen

Hemer. Im nächsten Jahr soll die Aktion „Offene Gärten im Ruhrbogen“ wieder stattfinden. Auch Hemeraner Gartenbesitzer können sich beteiligen.

Es ist mittlerweile eine schöne Tradition geworden, dass sich auch Hemeraner Gartenbesitzer an der Aktion „Offene Gärten im Ruhrbogen“ beteiligen. Nach der Corona-Zwangspause in diesem Jahr soll das Programm im nächsten Jahr fortgesetzt werden. Das Organisationsteam freut sich immer wieder, wenn auch Hemeraner Gartentüren geöffnet werden.

Ein Garten, der seit einigen Jahren immer wieder in der Felsenmeerstadt geöffnet ist, ist der Landschaftsgarten der Familie Rittinghaus. Seit 2010 haben Besucher die Möglichkeit, sich den wunderschönen Garten anzuschauen, der mit 10.000 Quadratmetern sicher nicht Durchschnittsgröße hat. „Ich bin bei gutem Wetter immer draußen“, sagt Eva-Maria Rittinghaus, die in der Familie den größten grünen Daumen hat. Ihr Mann ist aber ebenfalls aktiv und hilft, das große Areal in Schuss zu halten. „Rasen mähen, Hecke schneiden, das ist so sein Ding“, sagt Eva-Maria Rittinghaus. Zur Unterstützung haben sich die Rittinghaus’ aber auch noch einen Rasenmäher-Roboter angeschafft, denn der Arbeitsaufwand ist gewaltig.

Netter Austausch bei Kaffee und Kuchen

Die Hemeranerin möchte andere motivieren, ihren Garten ebenfalls an ein oder zwei Tagen für andere Gartenfreunde zu öffnen. „Das gibt einem so viel. Die Gespräche, die sich entwickeln, sind toll. Auf der einen Seite gebe ich viele Tipps weiter, andererseits bekomme ich aber auch viele Anregungen “, sagt sie. Sie freue sich und sei dankbar, wenn sich Menschen für ihren Garten interessieren, und schön und wohltuend sei natürlich auch das eine oder andere durchaus motivierende Lob von anderen, so die Gartenfreundin. Kaffee und Kuchen gehören bei ihr dazu, das sei aber keine Pflicht, so Eva-Maria Rittinghaus. Im vergangenen Jahr war auch der Hortusgarten von Corinna und Andreas Herrmann am Stübecken ein beliebtes Ziel von Menschen mit grünem Daumen.

Wer also darüber nachdenkt, in 2021 mitzumachen und sich einfach mit Eva-Maria Rittinghaus vom Förderverein Sauerlandpark austauschen möchte, kann sich gerne per E-Mail an eva.rittinghaus@t-online.de oder auch unter 02372/964914 melden. Weitere Informationen gibt es zudem im Internet: gaerten-im-ruhrbogen.de.