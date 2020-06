Fahrbahnverschwenk bremst Autofahrer

Ein neuer Fahrbahnverschwenk mit Fahrbahnverengung und eine Mittelinsel sollen die Autofahrer am Ortseingang Landhausen künftig ausbremsen. Seit Jahren kritisieren Bürger die überhöhte Geschwindigkeit am Ortseingang, die auch immer wieder bei Radarkontrollen bestätigt wurde.

Das noch fehlende Teilstück der Dorfstraße/Landhauser Straße ist in den vergangenen Wochen asphaltiert worden. Für eine bessere Fußgängeranbindung von der Turnhalle Am Osterbrauck über die Kreisstraße 16 an die Haltestelle wurden kurz hinter der Fahrbahnverengung zwei Gehwegbereiche inklusive Mittelinsel mit Straßenbeleuchtung neu angelegt. Die noch fehlende Fahrbahnmarkierung wird die Straßenbreite am Fahrbahnverschwenk zusätzlich reduzieren.

Die Stadt Hemer hat im Zuge der Baustelle die Bushaltestelle „Am Osterbrauck“ mit Fördergeldern des Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) barrierefrei ausgebaut.