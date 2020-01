Falsche Sammlerinnen unterwegs

Hemer. Am Samstag gegen Mittag waren in Hemer Spendensammlerinnen unterwegs. Die offenbar behinderten jungen Frauen sprachen Passanten unter anderem auf dem Supermarkt-Parkplatz an der Urbecker Straße an und hielten ihnen Zettel vor die Nase mit dem Text „Hilfe für behinderte Kinder im Märkischen Kreis“.

Zeugen beobachteten später jedoch auch, dass die Mädchen von zwei Männern in einem silberfarbenen BMW mit Duisburger Kennzeichen abgeholt wurden. Es steht der Verdacht einen Spendenbetrugs im Raum.