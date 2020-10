Familienzentren laden zur Besichtigung ein

Hemer. Die evangelischen Kindertageseinrichtungen der Stadt Hemer laden herzlich zu Besichtigungsterminen ein. Die Familienzentren Stüps, Ev. Kindertagesstätte Westig und Mücke, Ev. Kindertagesstätte Becke bieten am Samstag, den 10. Oktober, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr halbstündig Hausbegehungen an. Unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorschriften (Abstand und Maskenpflicht) finden die Begehungen in Kleingruppen statt. Daher wird um vorherige telefonische Anmeldung gebeten: KTE Westig unter 02372/ 5598968, KTE Becke unter 02372/10302 .

Das Familienzentrum Mücke, Ev. KTE Mühlackerweg (02372/ 14274), das Familienzentrum „Auf Draht, Ev. KTE Bredenbruch ( 02372/ 80834) und das Familienzentrum Stüps, Ev. KTE Kastaniennest Sundwig ( 02372/ 2114) laden nach telefonischer Voranmeldung zu einem individuellen Besichtigungstermin ein.