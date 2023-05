Scooter in Hemer: Konzert im Sauerlandpark fast ausverkauft

Hemer. Das erste Sommer-Open-Air im Sauerlandpark könnte bald ausverkauft sein. Schon 7500 wollen „Scooter“ in Hemer erleben. Was sonst geboten wird.

Die Fans von „Scooter“ zieht es nach Hemer. Schon jetzt sind über 7500 Tickets für das Konzert im Rahmen der Sauerlandpark-Open-Airs Anfang September verkauft – und das Interesse lässt nicht nach. „Bekanntlich müssen wir bei 9000 ausgegebenen Karten ausverkauft melden, diese Marke ist bald erreicht“, sagt Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Parks. Wer also beim Konzert dabei sein will, sollte sich beeilen. Deutschlands erfolgreichster Techno-Act ist auch in diesem Sommer nicht aufzuhalten.

Die Band Scooter feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Nach dem Ausstieg zweier Mitglieder Anfang Dezember 2022 stand Frontmann H.P. Baxxter plötzlich alleine da – seit Januar ist die Band wieder komplett. Newcomer Marc Blou und das ehemalige Bandmitglied Jay Frog gehören zu Scooter.

Große Party auf dem Himmelsspiegel in Hemer

Von Juni bis September will Scooter mit der Show aus einem visuellen Feuerwerk und einem Hitmarathon den Fans unvergessliche Partys bereiten. Auf ihrem Weg durch Deutschland ist die Band am Samstag, 2. September, in NRW und präsentiert sein „God save the Rave“- Open Air im Sauerlandpark. Seit 1993 begeistert Scooter seine Fans in Deutschland und international, hat über 30 Millionen Tonträger verkauft, wurde mit dem deutschen Musikpreis „Echo“ ausgezeichnet und war mit insgesamt 23 seiner Songs in den Top Ten der deutschen Singlecharts vertreten. Insgesamt durfte sich die Band über mehr als 100 Gold- und Platin-Schallplatten freuen.

Zum Konzertsommer in Hemer gehören auch die Auftritte von Michael Patrick Kelly am 26. August, Santiano am 27. August, Wincent Weiss am 1. September und Scooter am 2. September.

Tickets für Samstag, 2. September, für das „God Save the Rave“ im Sauerlandpark Hemer gibt es zum Preis von 59,00 Euro inkl. aller Steuern und Gebühren.

