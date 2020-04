Fast doppelt so viele Fahrzeuge wie an einem normalen Tag

Großer Andrang herrschte am Montagmittag am Bringhof, der nach vier Wochen erstmals wieder geöffnet hatte (wir berichteten). Laut Edgar Schumacher, Leiter des Bringhofs, haben ungefähr doppelt so viele Leute wie sonst ihren Müll abgegeben. 260 bis 300 Fahrzeuge kamen vorbei, so seine Schätzung. Normalerweise sind es etwa 150 Fahrzeuge am Tag.

Besonders Sperrgut ist am Montag abgegeben worden. Drei Container wurden gefüllt. „Normalerweise kriegen wir noch nicht einmal einen voll“, erklärt Edgar Schumacher. Ebenfalls viel abgegeben wurde Altpapier und Altmetall. Obwohl viele auch Grünabfälle abgegeben haben, hielt sich die Menge, so Schumacher, noch in Grenzen. Insgesamt wurde ein Container voll.

„Da haben viele ausgemistet“, resümiert Edgar Schumacher den ersten Tag nach der Öffnung. Er rechnet in den kommenden Tagen weiterhin mit großem Andrang. In der kommenden Woche schätzt er, dass sich die Situation wieder entspannen könnte.