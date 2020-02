Fast vergessene Stadtansichten aus den 70er Jahren

Der Bürger- und Heimatverein erinnert an Hemer Anfang der 70er Jahre.

„So sah die Innenstadt früher aus?“, werden jüngere Generationen verblüfft fragen, Ältere werden sich noch gut an eine Ortsmitte ohne Verwaltungshochhaus, Woolworth und Marktplatz erinnern. An Hemer in den 70er Jahren erinnert der Bürger- und Heimatverein und lädt zu seiner ersten Veranstaltung im Jahr 2020 am Donnerstag, 20. Februar, in den Vortragsraum des Felsenmeer-Museums ein. „Hemer 1972/73 – Fast vergessene Stadtansichten“ lautet der Titel des Dia-Vortrags, der zahlreiche Bilder von Straßenzügen, Kreuzungsbereichen und Luftaufnahmen zeigt. Aus heutiger Sicht handele es sich bei diesen Dias um einen wertvollen Schatz fast vergessener historischer Stadtansichten. Manche Perspektiven seien verblüffend, andere kaum mehr wiederzuerkennen, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Die Aufnahmen dazu stammen von der Polizei Hemer, die in den Jahren 1972 und 1973 zahlreiche Bilddokumente von diversen Straßenzügen und Kreuzungsbereichen fertigte sowie auch etliche Luftaufnahmen von Hemer machte. Die bis heute noch weitgehend unveröffentlichten Aufnahmen werden am Donnerstag erstmalig einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Anhand einer Auswahl von 80 Aufnahmen wird ein Streifzug durch die Felsenmeerstadt unternommen: Vom Griesenbrauck, über Niederhemer, Oberhemer, bis nach Westig. Diese Luftaufnahme zeigt das neu erbaute Hallenbad mit den umliegenden Grünflächen. Der Stadtkern ist noch ein großer Parkplatz, die Sparkasse ist noch nicht erweitert. Beginn des Vortrags ist um 19 Uhr.