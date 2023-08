FDP vermisst in Hemer öffentliche Trinkwasserspender

Hemer. Trinkwasserspender sollen verstärkt in den Städten zur Verfügung stehen. Die FDP hat jetzt Brunnen für Hemer beantragt.

Die FDP vermisst in Hemeröffentliche Trinkwasserspender. Sie hat den Antrag an den Rat gestellt, dass die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, wo in der Innenstadt oder in städtischen Parks Trinkwasserspender/-brunnen aufgestellt werden können und wie die Kosten dafür aussehen.

+++ Lesen Sie auch: Das waren die Highlights der Hemeraner Kulturnacht +++

„Trinkwasserbrunnen stellen an heißen Tagen einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung und zum Gesundheitsschutz dar und erhöhen für Passanten die Aufenthaltsqualität“, so die Liberalen. Doch in Hemer gebe es keinen einzigen Trinkwasserbrunnen an öffentlichen Plätzen, Straßen oder in Parks. Damit stehe die Stadt zunehmend allein da. „Immer mehr Städte und Gemeinden in NRW bauen solche Wasserspender an zentralen Plätzen auf oder planen, dies in absehbarer Zeit umzusetzen“, heißt es in dem Antrag.

Trinkwasserrichtlinie ermöglicht Trinkbrunnen

Mit Änderung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) im Januar 2023 wurde die aktuelle EU-Trinkwasserrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Im WHG ist nun unter anderem geregelt, dass Trinkwasserbrunnen im öffentlichen Raum als Teil der Daseinsvorsorge anzusehen sind. „Als Konsequenz bedeutet das: Kommunen sind verpflichtet, Leitungswasser als Trinkwasser an öffentlichen Orten bereit zu stellen. Für die Finanzierung der Maßnahmen sind die Bundesländer, bzw. die Kommunen verantwortlich“, so die Liberalen.

+++ Auch interessant: Hemer: Kein „echter Dorfkönig“ beim Dorfabend des BSV Westig +++

Schon bei der Neugestaltung des Friedensparks hatte die FDP-Fraktion vorgeschlagen, dort einen Trinkwasserbrunnen zu installieren. Gerade dort, wo viele Kinder und ältere Menschen sich aufhalten, sei ein solcher Trinkwasserbrunnen sinnvoll. „Leider wurde dies nicht berücksichtigt, kann ja aber noch nachgerüstet werden. Aktuell wird die Neugestaltung des Westiger Park in Angriff genommen, dort sollte man auch die Möglichkeit von Trinkwasserbrunnen prüfen“, schreibt die FDP.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer